شورای مرکز شهرداریها و شوراهای اسلامی قشم تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید رضا موسوی ظهر سه شنبه در نشست مشترک با اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا، شهرداران ودهیاران جزیره قشم وجزایر هرمز،لارک وهنگام اظهار داشت: طى نشستى با شوراهاى اسلامى و شهرداران جزیره قشم و جزایرهرمز،لارک و هنگام برنامه هاى سال آینده جهت توسعه منطقه آزاد قشم مورد بررسى قرار گرفت.

وى تصریح کرد: در این راستا با توجه به 67 روستا و سه شهر در جزیره قشم پیشنهاد ایجاد یک شوراى مرکزى شوراها و یک شوراى مرکزى شهردارى ها داده شد تا با برگزارى نشست هاى دوره اى 15 روزه به مشکلات شهرها و روستاهاى جزیره قشم رسیدگى وطرح های توسعه زیرساختها با سرعت بیشتری اجرایی شود.

موسوی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پل خلیج فارس با حضور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور طی هفته آینده درقشم تصریح کرد: این طرح بزرگ وملی پس از 38 سال به عنوان آرزوی دیرینه مردم این منطقه به زودی کلنگ زنی شده وعملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در راستای اجرای طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل خلیج فارس، طرح پیوست فرهنگی پل خلیج فارس اجرا می شود پرا که اجرای این پروژه بزرگ وملی نیازمند فرهنگ سازی است.

وی اظهار داشت: ماده 112 برنامه پنجم توسعه کشور به تصویب رسیده وابلاغ شده است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مدیریت یکپارچه درمناطق آزاد اجرایی ومدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان نماینده عالی دولت ، بالاترین مقام اجرایی منطقه بوده ودستگاههای اجرایی وظایف واختیارات خود را به منطقه آزاد قشم تفویض می کنند.

در ادامه این نشست معاون هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم، رئیس شورای اسلامی شهردرگهان، شهردار سوزا وعضو شورای اسلامی بخش شهاب به ایراد سخنرانی پرداختندو درپایان جلسه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم به پرسشهای اعضای شوراهای اسلامی پاسخ دادند.