مساجد در جذب جوانان با مشکل مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ حجت الاسلام کازرونی استقبال مشتاقانه از نخستین همایش کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان را نشان از موفقیت کانون ها و عملکرد صادقانه و تلاشگرانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دانست.



وی در ادامه به تشریح نقش مساجد در جامعه و بیان اهمیت آن ها پرداخت و اضافه کرد: کمتر دیده شده است کسی که با مسجد و روحانی اهل علم و عمل در ارتباط بوده است به بیراهه کشیده شود چنانکه حتی اگر در مسیر دچار کج روی هم شده به سرعت به سوی حق بازگشته است.

نماینده ولی فقیه در کرج، با تاکید بر اینکه نباید حضور روحانیت را حضوری هم سو با مصیبت و اندوه جلوه دهیم خاطرنشان کرد: علم بدون عمل بی فایده است و بر روحانیون واجب است که کسب علم را در کنار عمل به آن قرار دهند تا بتوانند پاسخگوی سوالات و نیازهای جوانان جامعه امروز باشند.

کازرونی سپس به انتقاد از عدم استقبال جوانان و حضور آنان در مساجد پرداخت و تصریح کرد: مساجد ما در زمینه جذب جوانان با مشکل رو به رو هستند و این نقصی بزرگ است که باید اصلاح شود.

وی در ادامه بهترین شیوه برای پر کردن مساجد از جوانان را فعال نمودن و توسعه تاثیرگذاری همین کانون های فرهنگی و هنری مساجد دانست.

حجت الاسلام والمسلمین کازرونی در پایان آینده روشنی را برای فعالیت این کانون ها در جامعه و استان پیش بینی کرد و تاکید کرد: بهترین طریق برای رسیدن به اهداف بلند جامعه اسلامی تحقق همین کانون ها با روش های صحیح و اصولی است.