نخستین گروه عمره گزاران مازنی وارد فرودگاه ساری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مشاء زمینی ظهر سه شنبه در حاشیه ورود این زائران در جمع خبرنگاران در فرودگاه دشت ناز ساری گفت: عملیات اعزام زائران عمره مفرده در سال جاری تا مرداد ماه سال 1390 به پایان می رسد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 60 هزار نفر با انجام 220 پروازاز فرودگاه دشت ناز ساری، راهی سرزمین وحی خواهند شد.

وی به تأخیر در زمان شروع پروازهای حج عمره اشاره کرد و گفت: مقرر شده بود پروازهای عمره امسال از 22 بهمن شروع شود که از پنجم اسفند آغاز شد.

مشاء رمبنی افزود: تمامی مسافرانی که در موعد مقرر 22 بهمن تا ششم اسفند اعزام نشده، در آینده نزدیک از این فرودگاه عازم سرزمین وحی می شوند.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، رامسر و نوشهر است.

