  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

نخستین گروه عمره گزاران مازنی وارد فرودگاه ساری شدند

نخستین گروه عمره گزاران مازنی وارد فرودگاه ساری شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاههای مازندران گفت: نخستین گروه زائران مازندرانی خانه خدا ظهر سه شنبه وارد ساری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مشاء زمینی ظهر سه شنبه در حاشیه ورود این زائران در جمع خبرنگاران در فرودگاه دشت ناز ساری گفت: عملیات اعزام زائران عمره مفرده در سال جاری تا مرداد ماه سال 1390 به پایان می رسد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 60 هزار نفر با انجام 220 پروازاز فرودگاه دشت ناز ساری، راهی سرزمین وحی خواهند شد.

وی به تأخیر در زمان شروع پروازهای حج عمره اشاره کرد و گفت: مقرر شده بود پروازهای عمره امسال از 22 بهمن شروع شود که از پنجم اسفند آغاز شد.

مشاء رمبنی افزود: تمامی مسافرانی که در موعد مقرر 22 بهمن تا ششم اسفند اعزام نشده، در آینده نزدیک از این فرودگاه عازم سرزمین وحی می شوند.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، رامسر و نوشهر است.
 

کد مطلب 1270003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها