3 زمین لرزه پیاپی ساعاتی پیش شرق کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، منطقه زلزله خیز ریگان بار دیگر با سه زمین لرزه متوالی صبح سه شنبه به لرزه درآمد.

طبق اعلام موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران از صبح امروز زمین لرزه هایی به شدت 3.1، 3.4 و 3.7 ریشتر محمد آباد ریگان را تکان داده است.

زمین لرزه اول ساعت 6 و 41 دقیقه به شدت 3.1 ریشتر و دومین زمین لرزه ساعت 10 و 56 دقیقه به شدت 3.7 ریشتر روی داده است.

زمین لرزه آخر نیز ساعت 12 و 22 دقیقه روی داد که طبق اعلام فرمانداری ریگان خسارتی در برنداشته اند.

دو زمین لرزه شدید امروز هر دو در مشخصات جغرافیایی 59.04 درجه طول جغرافیایی و 28.32 درجه عرض جغرافیایی روی دادند.

این درحالی است که طی دو روز گذشته نیز دو زمین لرزه 3.4 ریشتری و یک زمین لرزه 3.6 ریشتری در این منطقه رخ داد.

ریگان پس از زمین لرزه های 6.5 و 6 ریشتری ماههای اخیر بارها شاهد بروز پس لرزه های مختلف بوده است و این درحالی است که مردم زلزله زده این مناطق همچنان در انتظار آغاز عملیات بازسازی هستند.