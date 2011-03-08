صادرات پتروشیمی ایران به مرز 10 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیات در حاشیه دومین همایش توسعه پایدار منطقه ویژه پارس در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی ایران گفت: در 336 روز نخست امسال، 14 میلیون و 600 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی از ایران به خارج کشور صادر شده است که ارزش این میزان صادرات محصولات پتروشیمی، حدود 9 میلیارد و 700 میلیون دلار برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی به تمامی کشورهای جهان صادر می‌شود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات محصولات پتروشیمی در سال آینده، افزایش چشمگیری پیدا کند.

وی همچنین در خصوص برنامه توسعه صنایع پتروشیمی در بندر عسلویه، اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی ایران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، حدود 22 میلیون تن است.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با تاکید بر اینکه ایجاد 6.5 میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمیایی در دستورکار قرار گرفته است، بیان کرد: برای ساخت این میزان ظرفیت پتروشیمی، به حدود سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای تکمیل طرحهای باقیمانده پتروشیمی در منطقه ماهشهر خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این، ظرفیت طرح‌های پتروشیمی که مجوز آنها صادر شده و به طور عموم در فرایند عقد قراردادهای تجاری است.

به گفته بیات، در برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در عسلویه به 27 میلیون تن افزایش می‌یابد که تاکنون قرارداد برخی از این طرحها امضا شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تحقق ظرفیتهای پیش‌بینی شده در این منطقه منوط و مشروط به پیشرفت پروژه مهم پتروشیمی دماوند است، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با تامین منابع، این پروژه به سرانجام برسد؛ جذب مشارکتهای خارجی در بخش بالا، پایین و میان دستی در دست برنامه‌ریزی است.