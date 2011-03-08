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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

پیکر پروفسور آقابزرگ تشییع شد/ آقابزرگ در جمع برترین پژوهشگران جهان

پیکر پروفسور آقابزرگ تشییع شد/ آقابزرگ در جمع برترین پژوهشگران جهان

پپیکر پروفسور حسین آقابزرگ عضو موسس و هیئت امنای بنیاد فردوسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم که دوشنبه به دلیل بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست صبح امروز سه شنبه از مقابل دانشگاه تربیت معلم تهران تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور حسین آقابزرگ طی آخرین آمار رسمی موسسه جهانی اطلاعات علمی (ISI) در سال 2010 با دارا بودن 250 مقاله علمی پژوهشی در نشریه های معتبر داخلی و خارجی در جمع یک درصد نخست پژوهشگران جهان در رشته های گوناگون علمی قرار گرفت.

این چهره علمی کشور در 16 تیر ماه 1327 در شهر تهران دیده به جهان گشود و مدارج علمی خود را در دانشگاه تهران و دانشگاه فلوریدای آمریکا تا مقطع فوق دکتری به پایان رساند و در طول حیات علمی خود، 25 کتاب درسی دانشگاهی و 250 مقاله علمی پژوهشی به یادگار گذاشت.

پروفسور حسین آقابزرگ دارای عناوین پژوهشگر برگزیده نوزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1384 و پژوهشگر برتر کشوری در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور در سال 1385 بوده است.

پیکر مرحوم حسین آقابزرگ امروز سه شنبه از مقابل دانشگاه تربیت معلم تهران با حضور دانشگاهیان و خانواده این مرحوم تشییع شد. 

دو مراسم یادبود جداگانه برای این استاد فقید یکی در 19 اسفند ماه در مسجد حجت ابن الحسن و دیگری 22 اسفند ماه در مسجد صاحب الزمان برپا می شود.

کد مطلب 1270009

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