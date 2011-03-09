علی اکبر ثقفی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: طبق صحبت هایی که صورت گرفته قرار است نیمه اول سال 90 فیلم "مرگ کسب و کار من است" به اکران عمومی درآید. احساس می‌کنم تابستان فصل مناسبی برای نمایش عمومی این فیلم باشد.

وی ادامه داد: با چند پخش‌کننده صحبت هایی انجام گرفته که به زودی با یکی از آنها به توافق نهایی می‌رسیم. "مرگ کسب و کار من است" در اکران عمومی تغییری نمی‌کند و به همان شکل که در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر نشان داده شد به نمایش درمی آید.

امیر آقایی و پژمان بازغی در نمایی از "مرگ کسب و کار من است"

"مرگ کسب و کار من است" در بخش نگاه نو جشنواره بیست و نهم فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین فیلم را دریافت کرد. پژمان بازغی، امیر آقایی، کامران تفتی، ماه چهره خلیلی و مریم بوبانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.