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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۰۰

"مرگ کسب و کار من است" تابستان روی پرده می‌رود

"مرگ کسب و کار من است" تابستان روی پرده می‌رود

فیلم سینمایی "مرگ کسب و کار من است" اولین ساخته امیر حسین ثقفی تابستان 90 در سینماها اکران می‌شود.

علی اکبر ثقفی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: طبق صحبت هایی که صورت گرفته قرار است نیمه اول سال 90 فیلم "مرگ کسب و کار من است" به اکران عمومی درآید. احساس می‌کنم تابستان فصل مناسبی برای نمایش عمومی این فیلم باشد.

وی ادامه داد: با چند پخش‌کننده صحبت هایی انجام گرفته که به زودی با یکی از آنها به توافق نهایی می‌رسیم. "مرگ کسب و کار من است" در اکران عمومی تغییری نمی‌کند و به همان شکل که در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر نشان داده شد به نمایش درمی آید.

امیر آقایی و پژمان بازغی در نمایی از "مرگ کسب و کار من است"

"مرگ کسب و کار من است" در بخش نگاه نو جشنواره بیست و نهم فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین فیلم را دریافت کرد. پژمان بازغی، امیر آقایی، کامران تفتی، ماه چهره خلیلی و مریم بوبانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کد مطلب 1270011

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