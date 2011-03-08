توجه دولت به اشتغال مددجویان کمیته امداد بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در دیدار با کارکنان و مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان افزود: در حال حاضر با اقدامات روبه رشد و رویکرد دولت عدالت محور 80درصد مسائل و مشکلات جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام برطرف شده است .

وی ادامه داد: توانمندسازی مددجویان تحت پوشش و حل معضل مسکن از دیگر موضوعات مورد توجه برای این قشر است که اقدامات قابل توجهی از سوی دولت نهم و دهم در این خصوص در اقصی نقاط کشور انجام شده است و در سفرهای هیئت دولت به استانها نیز مسایل و مشکلات این قشر بیشتر مورد توجه مسئولین امر قرار گرفته است.

استاندار زنجان توجه دولت خدمتگزار به اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) در کشور را بی سابقه دانست و گفت: این امر در دولت های نهم و دهم رشد قابل توجهی داشته است.

رئوفی نژاد افزود: این نهاد بیشترین جمعیت آسیب پذیر را در کشور تحت پوشش دارد و خدمات متعددی را نیز به این قشر ارایه می دهد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر با اقدامات روبه رشد و رویکرد دولت عدالت محور 80درصد مسائل و مشکلات جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام برطرف شده است، یادآورشد: توانمندسازی مددجویان تحت پوشش و حل معضل مسکن از دیگر موضوعات مورد توجه برای این قشر است که اقدامات قابل توجهی از سوی دولت نهم و دهم در این خصوص در اقصی نقاط کشور انجام شده است.

رئوفی نژاد بابیان اینکه در گذشته ساز وکارهای لازم برای اجرای برنامه های مختلف برای مددجویان تحت پوشش این نهاد فراهم نبود افزود: در حال حاضر فعالیتها با یک برنامه ریزی مشخص و معین و با هدف گذاری مطلوب در دست انجام و پیگیری است.

عضو شورای عالی اداری کشور بااشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها درکشور به تامین رفاه عادلانه در بین اقشار مختلف جامعه منجر شده است، تصریح کرد: افراد تحت پوشش کمیته امداد فقیر نیستند بلکه به دلیل مسایل و مشکلات پیش آمده نیازمند کمک و مساعدت دولت برای ادامه فعالیت موثر در بخشهای مختلف هستند.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) به برکت تاکیدات امام راحل شکل گرفته و هم اکنون نیز اقدامات مناسبی را برای اقشار محروم و آسیب پذیر اجرا کرده و یا در دست اقدام دارد.