کشف حس همکاری در میان فیلها

به گزارش خبرگزاری مهر، در آزمایشی که توسط محققان دانشگاه کمبریج انجام گرفت، دو فیل برای کشیدن دو سکو به کار گرفته شدند؛ هر یک از این دو فیل باید طنابی را که به سکو بسته شده بود، به سوی خود می کشیدند تا سکو حرکت کند دانشمندان دانشگاه کمبریج که این آزمایش را اجرا کردند شاهد نشانه هایی از همکاری در میان این جانداران بودند.

محققان کارکردن با فیلها را به خاطر ابعاد بزرگ بدنشان بسیار دشوار می دانند اما مطالعه بر روی جزئیات رفتاری فیلها را بسیار جالب توجه می دانند.

در این آزمایش از فیلهای آسیایی استفاده شد تا در ازای کشیدن طناب و جلو کشیدن سکو، پاداش غذا دریافت کنند. این در حالی بود که یکی از طنابها به سستی به دور سکو پیچیده شده بود و در صورتی که سر دیگر طناب کشیده می شد، طناب به راحتی از سکو جدا شده و سکو از جایش تکان نمی خورد.

زمانی که فیلها با تاخیر زمانی وارد میدان شدند، به سرعت آموختند که برای فیل دیگر صبر کنند تا آزمایش را به همراه یکدیگر آغاز کنند. همچنین یکی از فیلهای حاضر در آزمایش که جوانترین فیل نیز به شمار می رفت به سرعت یاد گرفت که برای به دست آوردن پاداش نباید به تنهایی زحمت بکشد. او فرا گرفت که تنها کافی است پایش را بر روی بخش سست طناب بگذارد تا دوستش سر دیگر طناب را با خیال راحت کشیده و سکو را جا به جا کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، پیش از این نیز محققان بسیاری رفتارهای فیلهای وحشی را مورد بررسی قرار داده و متوجه کمک رسانی هدفمند این جانداران به یکدیگر شده بودند، برای مثال در یک مورد گروهی از فیلها به فیلی که در میان گلها به دام افتاده بود کمک کردند و یا این جانداران در حالتی دیده شده اند که برای یکی از اعضای از دست رفته خانواده در حال عزاداری بودند.