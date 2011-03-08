جشنواره پویانمایی آغازی برای اکران عمومی انیمیشن در سینماهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شاه‌واروقی مدیر سینما سپیده با اشاره به استقبال مخاطبان از آثار هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، گفت: این سینما به قشر دانشجو اختصاص داده شده‌است، از این رو بیشترین تماشگران ما را دانشجویان رشته پویانمایی و دیگر رشته‌های هنری تشکیل می‌دهد که تاکنون استقبال خوبی از آثار جشنواره کرده‌اند به طوری‌که در سانس‌های بعداز ظهر شاهد حضور بسیار عالی مخاطبان هستیم.

وی برپایی این دوره از جشنواره پویانمایی و نمایش آثار در برخی از سینماها را آغازی برای فرهنگ‌سازی اکران عمومی انیمیشن در سینماها دانست و افزود: اگر این جریان در بین مردم جا بیفتد و آنان بدانند که مکان‌هایی به اکران انیمیشن اختصاص داده شده‌است، برای عرصه پویانمایی و همچنین سینمای ایران بسیار مفید خواهد بود.

شاه‌واروقی اظهار کرد: اگر سینماهای کشور در طول روز یک سانس خود را به نمایش آثار پویانمایی اختصاص دهند، شروع خوبی برای فرهنگ‌سازی رفتن به سینما برای دیدن انیمیشن است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سالن شماره دو سینما سپیده، چهار سانس خود را در اختیار آثار فیلم‌های کوتاه گذاشته‌است تا این‌گونه فیلم‌ها فرصت نمایش عمومی پیدا کنند که این امکان می‌تواند برای هنر انیمیشن نیز فراهم شود.

مدیر سینما سپیده در پایان با تأکید بر تبلیغ و اطلاع رسانی برای نمایش عمومی آثار پویانمایی کشور در سینماها، گفت: در حوزه اکران عمومی انیمیشن باید تبلیغ شود و اگر به عنوان مثال صدا و سیما و همچنین نشریات، مخاطب را در جریان این اتفاق مهم قرار دهند، آرام آرام این جریان ایجاد می‌شود و تماشاگر از آن استقبال می‌کند.