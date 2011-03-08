90 درصد صنایع کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی یزدخواستی ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تاثیرگذاری و اهمیت صنعت بر کسی پوشیده نیست، بیان داشت: بخش صنعت همه موارد و مسائل را به دوش خود میکشد.
وی با بیان اینکه این بخش در شاخصهای اقتصادی کشور رتبه خوبی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در حال حاضر 90 درصد صنایع موجود در کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط فعالیت دارند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان به گستردگی موجود در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: این گستردگی شرایط خاصی را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 50 درصد اشتغالها در حوزه صنعت است.
یزدخواستی با بیان اینکه صنایع کوچک نیازمند حمایت و توجه بیشتر مسئولان و دولت هستند، ادامه داد: استفاده از تجارب و یافتههای دیگر کشورهایی که در حوزه صنایع کوچک فعالیت کردهاند میتواند ما را در موفقیت این عرصه سهیم کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاکید کرد: اصلاح روابط بین صنایع از موارد دارای اهمیت بوده و در این زمینه عدم همکاری صنایع با یکدیگر از مشکلات این صنعت است.
وی با تاکید بر اینکه راهاندازی دفتر توسعه خوشههای صنعتی از مأموریتهای موجود در بخش صنایع کوچک است، اظهار داشت: دفتر توسعه بنگاهها و کارآفرینی و همچنین دفتر توسعه بازارها از جمله اهدافی مدنظر این شرکت است که باید در این حوزه انجام شود.
یزدخواستی با تاکید بر اینکه صنایعی که از منظر منطقه جغرافیایی، تولیدات و خدمات مشترک و اهداف یکسان باشند در یک خوشه صنعتی قرار دارند، ادامه داد: هدف از توسعه خوشههای صنعتی توسعه فعالیتهای گروهی است.
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