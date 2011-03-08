مرکز پدافندغیرعامل انتقال خون مازندران نیازمند نیروی انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعطارزاده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: ‌حدود سه هزار بیمار تالاسمی نیازمند خون در مازندران وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مازندران در میزان اهدا خون رتبه سوم کشور را داراست تصریح کرد:‌ حدود 9 هزار واحد در ماه خونگیری انجام می شود.

وی با اشاره به فعالیت 11 پایگاه انتقال خون در مازندران اظهار داشت: با توجه به گستردگی استان در حدود 300 کیلومتر، انتقال خون مازندران صرفا 200 نیرو در اختیار دارد و از کمبود نیرو به شدت رنج می برد.

عطارزاده با بیان اینکه ساختمان پدافند غیرعامل انتقال خون ساری که در قائم شهر ساخته شده 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد یادآور شد: ‌به علت کمبود نیروی انسانی نمی توانیم این مرکز را به بهره برداری رسانده و راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار در سفر اخیر دولت به مازندران برای تهیه یک دستگاه اتوبوس سیار انتقال خون گفت:‌ مبلغ 60 میلیون تومان از طریق وزارت نفت به این منظور به حساب دانشگاه واریز شده که دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکنون از پرداخت این مبلغ به انتقال خون خودداری کرده است.

عطارزاده خاطرنشان کرد:‌ انتقال خون مازندران سه دستگاه اتوبوس سیار دریافت خون دارد.

مدیرعامل آتش نشانی ساری در این نشست گفت: ‌بسیاری از مدیران عضو ستاد کارگروه مدیریت بحران در مواقع نیاز، پاسخگوی تلفن های خود نیستند.

حسن کلانتری با بیان اینکه در بحث آمادگی و پیشگیری ضعیف عمل می کنیم افزود: ‌روزانه در ساری حدود پنج حادثه اتفاق می افتد که باید مدیریت شوند.

وی با اشاره به اینکه کارکنان آتش نشانی در مواقعی نیاز به خدمات درمانی افزونتری دارند یادآور شد:‌ چراکه در برخی مواقع حضور سایر نیروها غیراز آتش نشانی در محل حادثه مقدور نیست.

کلانتری حضور اورژانس اجتماعی در بروز حوادث را الزامی عنوان کرد.