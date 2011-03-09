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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۰۸

پادشاه مالزی:

پرسش درباره قانون اساسی تهدیدی برای نظم حاکم بر کشور است

پرسش درباره قانون اساسی تهدیدی برای نظم حاکم بر کشور است

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : پادشاه مالزی طرح پرسش درباره قانون اساسی را تهدیدی برای نظم و هماهنگی حاکم بر کشور دانست و از مردم خواست از پرسش درباره قانون اساسی این کشور اجتناب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار چاپ روز سه شنبه مالزی، سلطان میزان زین العابدین درمراسم گشایش رسمی دوازدهمین دوره پارلمان این کشور افزود: میزان حاکمیت مالایی ها، موقعیت اسلام به عنوان دین رسمی، موقعیت ویژه مالایی ها و حقوق اساسی و شهروندی دیگر نژادها در قانون اساسی از جمله مواردی است که به منظور جلوگیری از ایجاد تفرقه نباید مورد پرسش قرار بگیرد.

وی خواستار حمایت همه احزاب از قانون اساسی شد و گفت: اگرچه دین رسمی مالزی اسلام است اما پیروان ادیان دیگر نیز می توانند به صورت صلح آمیز اعمال مذهبی خود را به جای آورند.

پادشاه مالزی همچنین با استقبال از تلاش های انجام شده توسط دولت فعلی برای حرکت به سوی کشوری با درآمد بالا، گفت: رشد اقتصادی 7.2 درصدی مالزی در سال 2010 بسیار قابل توجه است.
 

کد مطلب 1270021

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