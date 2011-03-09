دری خبر داد: اِعمال تغییرات جدی در برخی جوایز ادبی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین دوره ادبی پروین اعتصامی عصر روز دوشنبه 16 اسفند با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد در سخنانی گفت: پس از پیروزی انقلاب و نیز در جریان دفاع مقدس حوزه شعر توانست خودش را همپای انقلاب و دفاع مقدس تطبیق دهد و دین‌ خود را ادا کند ولی متاسفانه ادبیات داستانی با همه ارزش‌هایی که خلق کرد این همپایی را با شعر نداشت.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری جوایزی ادبی از قبیل پروین اعتصامی بتواند این خلاء را پر کند.

معاون فرهنگی وزارت ارشادهمچنین از اِعمال تغییرات جدی در برخی از جوایز وابسته به این معاونت خبر داد و افزود: از این پس با تغییراتی که در بنیاد ادبیات داستانی صورت خواهد گرفت، بهترین‌ها در حوزه شعر و ادب معرفی خواهند شد.

وفایی: پروین به گزافه خود را "اختر چرخ فلک" ننامیده است

در این برنامه همچنین عباسعلی وفایی عضو هیئت علمی جایزه پروین اعتصامی در سخنانی با اشاره به سیر تاریخی تحولات شعر فارسی حضور زنان شاعر را در این عرصه و تا دوران معاصر کمرنگ توصیف کرد و گفت: تنها می‌توان به نادره‌هایی مانند رابعه یا مهسَتی اشاره کرد و در مجموع حضور زنان شاعر بسیار کمرنگ بوده است.

این استاد زبان و ادبیات فارسی اضافه کرد: اینکه پروین اعتصامی خود را "اختر چرخ فلک" می‌نامد، حرفی گزافه نیست و به واقع نخستین شاعر زنی که متفاوت از دیگران شعر گفت، اوست.

وفایی گفت: پروین 35 سال بیشتر نزیست ولی خود را جاودانه کرد و دلیل ماندگاری او این بود که جوهر شعری او انتقاد، طنز اجتماعی و سخنان تعلیمی است و به جرات می‌توان گفت که عناصر زبانی شعر او فراتر از عناصر شعر مردانه و واژگان درون شعرهای او بسیار مفهوم و گویاست.

عضو هیئت علمی چهارمین جایزه ادبی پروین اعتصامی و رئیس شورای گسترش زبان و ادب فارسی در پایان گفت: پروین اعتصامی روح والایی دارد و انسان‌هایی اینچنین همیشه در طول تاریخ می‌مانند.

دهقان: پروین اعتصامی کوبنده‌ترین ضربات را بر پیکر نظام شاهنشاهی فرود آورد

در این مراسم همچنین عزت‌الله دهقان عضو کمیسیون تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تقدیر از سیدمحمد حسینی به جهت آنچه "احیای مفاخر فرهنگی و بزرگان علم، ادب و دین در ایران در طول دوران مدیریت حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" نامید، گفت: یکی از وزرایی که مجلس همیشه به او به دیده احترام نگاه می‌کند، حسینی است.

وی در ادامه با اشاره به انتقادات تند و تیز پروین اعتصامی از حکومت رضاخانی، تاکید کرد: او با شعرهای خود قویترین، محکمترین و کوبنده‌ترین ضربات را بر پیکر نظام شاهنشاهی فرود آورد و در عین حال چهره یک اجتماع مطلوب را در اشعارش بیان می‌کند و دیوان اشعار او هم جامع سیاست است هم جامع توحید.





حسینی: شعر پروین اعتصامی در اعتلای اخلاقی جامعه در 80 سال اخیر نقش مهمی داشته است در این مراسم همچنین سیدمحمد حسینی در سخناین با اشاره به زندگی و ویژگی‌های شعری پروین اعتصامی گفت: او در غوغای مشروطه زمانی پا به عرصه گذاشت که دیواری به بلندای فتنه رضاخانی پیش رو داشت. عضو کمیسیون تحقیقات مجلس شورای اسلامی سخنانش را با قرائت غزلی از غزل‌های خود به پایان برد.در این مراسم همچنین سیدمحمد حسینی در سخناین با اشاره به زندگی و ویژگی‌های شعری پروین اعتصامی گفت: او در غوغای مشروطه زمانی پا به عرصه گذاشت که دیواری به بلندای فتنه رضاخانی پیش رو داشت.

وی با نقل قول از مدیر مدرسه‌ای که پروین در آن تحصیل کرد، افزود: دختری که تحصیلکرده مدرسه دخترانه آمریکایی تهران است، مدیر مدرسه را وامی‌دارد درباره او چنین قضاوت کند "پروین اگر چه در همان اوایل تحصیل نیز معلومات فراوانی داشت، اما تواضع ذاتی‌اش به حدی بود که به فراگرفتن مطلب و موضوع تازه شوق وافر اظهار می‌کرد".

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: پروین دعوت رضاخان را برای ندیمگی همسرش و معلمی دختر خوانده‌اش به هیچ می‌گیرد و رنگ تعلق به فساد دربار را نمی‌پذیرد. او حتی همسرش را که پسر عمویش است و افسری وابسته، چون بی‌بند و بار می‌یابد، فرار را بر زندگی با چنین همسری آلوده، ترجیح می‌دهد و سر به جدایی می‌نهد.

حسینی اضافه کرد: پروین اعتصامی زنی پاک طینت، پاک عقیده، پاک دامن، خوشخو، خوشرفتار و در طریق حقیقت پایدار بود و اگر جز این بود چنین طبع روان و فصاحت بیان و صراحت زبان نداشت.



وزیر ارشاد با نقل قول از برخی بزرگان فرهنگ و ادب مانند محمدعلی جمالزاده، دهخدا و ملک‌الشعرا بهار درباره پروین اعتصامی، گفت: قصاید پروین بوی ناصرخسرو دارد و ابیاتی از او سعدی را فرایاد می‌آورد و همچنین نوآوری‌هایش در مناظرات بی‌نظیر است.



وی همچنین تاکید کرد: 6500 بیت شعر پروین اعتصامی در اعتلای اخلاقی جامعه در 80 سال اخیر نقش مهمی داشته و سهم او در ارتقای بینش بانوان قابل کتمان نیست.



حسینی در ادامه از برگزارکنندگان چهارمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی قدردانی و این جایزه را نشانه توجه وزارت ارشاد به زنان نویسنده و پژوهشگر توصیف کرد.



درخواست حمیدزاده برای بازنگری در جوایز ملی



همچنین در این برنامه مجید حمیدزاده دبیر علمی جایزه پروین اعتصامی با ارائه گزارشی از چهارمین دوره این جایزه ادبی گفت: امسال 5476 اثر در دبیرخانه گرد آمد که توسط 518 نفر از داوران ارزیابی و در پایان 21 اثر انتخاب شد که 14 عنوان آن برگزیده و 7 عنوان شایسته تقدیر هستند.



وی از رشد 20 درصدی تعداد آثار این دوره نسبت به دوره قبل خبر داد و از بهمن دری خواست وعده‌هایش را در خصوص بازنگری در این جایزه و دیگر جوایز وابسته به معاونت فرهنگی عملی کند.



در چهارمین جایزه ادبی پروین اعتصامی همچنین دو تن از برگزیدگان شامل فریبا یوسفی و شراره کامرانی شعرخوانی کردند.



این مراسم با اهدای جوایز به برگزیدان و نفرات شایسته تقدیر خاتمه یافت.