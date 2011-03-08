بازارچه های دائمی صنایع دستی در 6 استان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تهمینه دانیالی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه طرح مطالعاتی بازارچه‌ها و شهرکهای دائمی صنایع‌دستی در حدود یک سال پیش به پایان رسید، اظهار داشت: مصوبه کمیسیون ماده 32 معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای تأمین اعتبارات ایجاد زیر ساخت‌ها و راه اندازی بازارچه‌های دائمی را اخذ کردیم.

وی افزود: در طول برنامه پنجم اعتبار 10 میلیارد تومانی برای اجرای زیر ساخت‌ها و راه اندازی بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در اختیار بخش صنایع‌دستی کشور قرار می‌گیرد.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور اضافه کرد: در سال آینده به صورت پایلوت شش استان میزبان بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی هستند.

وی بیان داشت: استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، خوزستان، قم و آذربایجان شرقی استان هایی هستند که در مرحله نخست اقدام به راه اندازی بازارچه های دائمی صنایع دستی می کنند.

دانیالی خاطرنشان کرد: کارشناسان وضعیت ایجاد زیر ساختها را بررسی می‌کنند و در صورت تأمین و آماده بودن شرایط راه اندازی بازارچه در سال 90 آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال بررسی شرایط راه اندازی این بازارچه‌ها هستیم، گفت: برای راه اندازی این بازارچه‌ها در سطح استانهای مذکور تأمین زمین شده است.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور یادآور شد: در صورتیکه این زیر ساختها تامین نشده باشد، مبنای فعالیت در سال آتی بر ایجاد زیرساختها قرار می‌گیرد.