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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

رسانه ها خبر دادند:

پیشنهاد قذافی برای مذاکره/ انقلابیون لیبی رد کردند

پیشنهاد قذافی برای مذاکره/ انقلابیون لیبی رد کردند

منابع خبری ساعتی پیش از تماس تلفنی نماینده دیکتاتور جنایتکار لیبی با انقلابیون این کشور و ارائه پیشنهاد مذاکره خبر دادند که با پاسخ منفی آنها روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رویترز، نماینده معمر قذافی در این تماس تلفنی با انقلابیون لیبی موسوم به شورای ملی انتقالی پیشنهاد کناره گیری خود از قدرت را ارائه کرده و پاسخ منفی  شنیده است.

بر این اساس، انقلابیون لیبی تاکید کرده اند با کسی که اعتمادی به وی ندارند گفتگو و مذاکره نخواهند کرد. "مصطفی غریانی" سخنگوی رسانه ای شورای ملی انتقالی لیبی در این باره اظهار داشت : نماینده قذافی در تماسی تلفنی پیشنهاد گفتگو درباره ترک قدرت را ارائه کرد که ما با انجام این گفتگوها مخالفت کردیم.

وی تاکید کرد: انقلابیون با کسی که دستش به خون مردم لیبی آغشته است و همچنان به جنایات خود ادامه می دهد گفتگو نخواهند کرد و این شورا به قذافی در این زمینه اطمینان ندارد.

کد مطلب 1270031

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