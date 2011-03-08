به گزارش خبرنگار مهر، سامان قاسمی امروز در همایش معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری ایران در اسپانیا نرخ بازدهی پروژه‌های ایران را 25 درصد اعلام کرد و گفت: در مواردی حتی این بازدهی بیش از 50 درصد است و در کمتر از 2 تا 3 سال، تمام سرمایه بازگشت داده می‌شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از سرمایه‌گذاران اسپانیایی درخواست کرد تا برای بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری راهی ایران شوند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، معتقدند که باید ایران را از نزدیک مشاهده کنند.

وی با تاکید بر اینکه کشورهایی که با ایران مراوده ندارند، بازار ایران را از دست می‌دهند، تصریح کرد: بحران اقتصادی اروپا باعث افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی شده است، بنابراین ایران می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری بخشی از این شرایط را جبران کند.

قاسمی با تاکید بر اینکه ایران و اسپانیا می‌توانند مکمل هم باشند، افزود: ایران به کاهش آثار بحران اقتصادی اروپا در اسپانیا کمک می‌کند و اسپانیا نیز می‌تواند به توسعه اقتصادی ایران کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز 90 پروژه به سرمایه‌گذاران اسپانیایی عرضه می‌شود که بالغ بر 30 میلیارد یورو است که البته این رقم تنها بخشی از پروژه‌های ما است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اینکه دولت از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت می‌کند، افزود: از ابتدای سال آتی که اجرای برنامه پنجم توسعه آغاز می‌شود، حمایتها از سرمایه‌گذاران نیز افزایش می‌یابد، چراکه در این برنامه، حمایت از سرمایه‌گذارن خارجی مدنظر است.

وی خاطرنشان کرد: 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را به سرمایه‌گذاران که بخشی از آنها سرمایه‌گذاران خارجی هستند، اختصاص خواهیم داد.

به گفته قاسمی، 50 درصد از منابع سرمایه‌گذاری به صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، همچنین بخش صنعت پتروشیمی در ایران دارای مزیتهایی برای سرمایه‌گذاری است، این در حالی است که ایران دارای 11 درصد از ذخایر اثبات شده نفتی و 16 درصد ذخایر اثبات شده گازی دنیا است.