توزیع هفت هزار تن جو یارانه ای بین دامداران خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای طرح هدفمند سازی یارانه ها در مرحله سوم مقدار هفت هزار تن جو یارانه ای در بین دامداران استان توزیع می شود.

وی اضافه کرد: جوی یارانه ای به قیمت هر کیلو گرم دو هزار و 900 ریال در کف انبار بین دامداران استان به زودی آغاز خواهد شد.

وی همچنین در خصوص ثبت نام بهره برداران بخش کشاورزی که تاکنون موفق به ثبت نام جهت تامین سوخت واحدهای مزغداری، گلخانه ای، دامداری، تراکتور، موتور پمپ و دیگر ماشین آلات کشاورزی خود نشده اند، افزود: این افراد با داشتن مدارک شخصی، اسناد مالکیت ماشین آلات کشاورزی و واحدهای تولیدی تا پایان امروز در روستاها به دفاتر خدمات فناوری اطلاعات مراجعه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان از تمدید خرید توافقی زعفران توسط اتحادیه تعاون روستایی شهرستانها تا دو هفته دیگر خبر داد و یادآور شد: اتحادیه های تعاون روستایی در شهرستان های قاین، بیرجند، سرایان و فردوس نسبت به خرید توافقی اقدام خواهند کرد.