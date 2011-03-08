رکورد ساخت جایگاههای CNG ایران شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حمل و نقل و سوخت کشور امروز با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت ساخت و توسعه جایگاههای CNG با بیان اینکه تا پایان سال گذشته در مجموع یکهزار و 191 جایگاه گاز در سطح کشور ساخته شده بود، اعلام کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون، تعداد کل جایگاههای CNG به مرز یکهزار و 600 جایگاه افزایش یافته است.

بر این اساس در حال حاضر تعداد 530 جایگاه دو منظوره و 661 مورد جایگاه چندمنظوره CNG در سطح کشور در مدار بهره‌برداری قرار دارد که آمارهای رسمی از شکسته شدن ساخت جایگاه‌های گاز در برنامه چهارم توسعه حکایت دارد؛

به طوری که سال گذشته، به عنوان سال پایانی برنامه چهارم توسعه در مجموع 182 جایگاه دو منظوره و 190 جایگاه چندمنظوره CNG در کشور راه‌اندازی شده است.

این دستگاه دولتی همچنین تعداد جایگاههای CNG ایران در سال 1383 را 64 ایستگاه اعلام کرد و افزود: در سال 1385 علاوه بر 42 جایگاه چند منظوره، 19 جایگاه دو منظوره هم در کشور ساخته شده است.

در سال 1386 نیز، تعداد جایگاههای CNG تجهیز شده به 149 باب و جایگاههای چند منظوره به 53 باب افزایش یافت؛ ضمن آنکه در سال 1387 نیز تعداد 180 جایگاه دو منظوره و 190 جایگاه چند منظوره CNG در سطح کشور نصب و راه‌اندازی شده است.

در مجموع در حدفاصل سالهای 1383 تا 1388 به ترتیب 64، 68، 61، 202، 424 و 372 جایگاه دو و چند منظوره CNG در ایران نصب و راه‌اندازی شده است.