سالانه 1.5میلیارد متر مکعب آب در کرمان هدر می رود

محمد علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: سالانه سه میلیارد متر مکعب آب جاری در استان داریم که 1.5میلیارد متر مکعب از این آبها به صورت روان آب از دست می رود.

وی با اشاره به خشکسالی سیزده ساله در کرمان خواستار مدیریت مصرف آب موجود و همچنین استحصال آبهای جاری شد.

وی تصریح کرد: 85 درصد استان کرمان جز اراضی ملی و منابع طبیعی است و از 18میلیون هکتار وسعت استان حدود 14تا 15میلیون هکتارآن جز اراضی ملی و منابع طبیعی و به نام دولت سند خورده است.

وی ادامه داد: شاید این مسئله به صورت شبهه پیش آید که چرا از این وسعت زیاد اراضی ملی که در استان به نام دولت است استفاده نمی شود که باید مشکل کم آبی را در استان مطرح کرد و الا در جاهایی که امکان داشته باشد از اراضی ملی نیز به صورت واگذاری اجاره ای برای اجرای طرحهای منابع طبیعی استفاده می شود.

وی طرح های باقیمانده آبخیزداری استان را بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: تاکنون پنج هزار بند خاکی در استان ایجاد شده است که حدود 35 میلیارد تومان هزینه داشته اند و تنها حدود 9 درصد کل کار انجام شده و بیش از 90 درصد کار در این حوزه باقی مانده است.

وی سفرهای استانی هئیت دولت را موقعیت خوبی برای جذب اعتبار دانست و گفت: در سفرهای استانی انجام شده طرحهایی با 80 میلیارد تومان بودجه تصویب شده داریم که از سال 89 تا 93 قابلیت اجرا دارند که اگر عملی شوند 2.5برابر 18سال گذشته در این حوزه کار انجام خواهد شد و شاهد یک جهش در بحث آبخوان داری خواهیم بود.

اسدی ادامه داد: متاسفانه هنوز برخی از مسئولین نمی دانند که منابع طبیعی مسئول اراضی ملی و واگذاری زمین نیست و این کار مربوط به امور اراضی و کمیسیونهایی که آنها برگزار می کنند است.

وی با اشاره به اینکه کارهای حوزه آبخیزداری می تواند بسیار تاثیر گذار باشد گفت: هر جایی که بند خاکی ایجاد شده است تبعات خشکسالی به حداقل رسیده است و در بحث نگهداری مقدار بیشتری آب شرب تاثیر گذار بیشتری دارد.

