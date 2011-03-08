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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

بهار سال آینده/

جشنواره ملی پیامک های ادبی قرآنی خراسان ‌جنوبی برگزار می شود

جشنواره ملی پیامک های ادبی قرآنی خراسان ‌جنوبی برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره ملی پیامک های ادبی قرآنی در فروردین ماه سال آینده در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جشنواره ملی پیامک های ادبی قرآنی از مجموعه برنامه های جشنواره منظومه آیات، 25 فروردین ماه سال آینده در این استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: موضوعات این جشنواره در شش بخش خانواده، اجتماعی، عرفان، بخش ویژه، واجبات دینی و آزاد است. 

مطهری فر با بیان اینکه شماره پیامک این جشنواره 100030561 است، افزود: مهلت ارسال پیامک به این جشنواره 15 فروردین ماه و مراسم اختتامیه آن 25 فروردین ماه سال آینده همزمان با روز هنر انقلاب اسلامی در بیرجند برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی را اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون 500 پیامک از سراسر کشور به این جشنوارهادبی ارسال شده است.

مطهری فر احترام به والدین، ازدواج، دوست و دوست یابی، حجاب و عفاف، صرفه جویی، اتحاد ملی، دعا و نیایش، عدالت اجتماعی، نفس اماره، تعاون و همبستگی، امامت و ولایت و منجی و مهدویت را از جمله موضوعات مربوط به بخشهای مختلف این جشنواره ذکر کرد.

کد مطلب 1270044

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