جشنواره ملی پیامک های ادبی قرآنی خراسان ‌جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جشنواره ملی پیامک های ادبی قرآنی از مجموعه برنامه های جشنواره منظومه آیات، 25 فروردین ماه سال آینده در این استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: موضوعات این جشنواره در شش بخش خانواده، اجتماعی، عرفان، بخش ویژه، واجبات دینی و آزاد است.

مطهری فر با بیان اینکه شماره پیامک این جشنواره 100030561 است، افزود: مهلت ارسال پیامک به این جشنواره 15 فروردین ماه و مراسم اختتامیه آن 25 فروردین ماه سال آینده همزمان با روز هنر انقلاب اسلامی در بیرجند برگزار خواهد شد .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی را اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون 500 پیامک از سراسر کشور به این جشنوارهادبی ارسال شده است.