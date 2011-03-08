گفتگوهای من در تهران بسیار سازنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر از تهران، "اد ملکرت" پیرو دعوتی که دولت ایران از وی به عمل آورده بود، از 13 تا 16 اسفند ماه جاری از جمهوری اسلامی ایران دیدار به عمل آورد. ملکرت در نخستین سفر خود به ایران از هنگامی که به سمت رئیس هیئت یاری رسانی ملل متحد در عراق منصوب شده با علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه؛ علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی، معاون وزیر کشور دیدار کرد.



ملکرت همراه با مسئولان بخش امور سیاسی سازمان ملل متحد و دفتر رابط یاری رسانی ملل متحد درعراق که اخیرا در تهران تاسیس شده، نقش و وظایف هیئت امداد رسانی در عراق را مورد بحث قرار داد. وی تاکید نمود سازمان ملل متحد آماده است به اجرای تعهدات جاری دوجانبه بین ایران و عراق از راه تامین کمک های فنی در موضوعاتی مانند محیط زیست (مبارزه با طوفان ریزگردها و مدیریت تالاب ها)، مین زدایی، مبارزه با مواد مخدر و مدیریت آب یاری نماید.



نماینده ویژه دبیرکل بر ماهیت مشارکت سازنده ایران - عراق در زمینه پاره ای موضوعات تاکید نمود. وی اهمیت نقشی را به رسمیت شناخت که بر اساس آن هر دو کشور ایران و عراق بتوانند در گسترش ثبات منطقه ایفا نمایند همچنین اهداف توسعه ای و پیشرفت اجتماعی خود را تعقیب کنند.



ملکرت به عنوان نماینده ویژه دبیرکل برای عراق مشتاقانه از تلاش های دولت عراق برای ایجاد روابط پایدار سازنده با همسایگان خود حمایت می نماید.



وی اظهار داشت: گفتگو های من در تهران بسیار سازنده بوده است. این گفتگو ها اساس خوبی برای حمایت ماموریت هیئت یاری رسانی ملل متحد در عراق از روابط دو جانبه ایران-عراق در چارچوب همکاری منطقه ای تقویت شده را ارائه می دهد.