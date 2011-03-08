به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان در ایران کتاب "نسیم بخارا" رونمایی می‌شود.

این کتاب 284 صفحه که با شمارگان 2000 نسخه توسط موسسه فرهنگی اکو ترجمه و منتشر شده است، گزیده‌ای است از اشعار رودکی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و روسی و خط سیریلیک.

در این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و حجت‌الله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو هم حضور خواهند داشت.

ترجمه انگلیسی اشعار کتاب "نسیم بخارا" توسط نسترن نصرت‌زادگان، ترجمه روسی توسط ایرانا زمانی و برگردان آنها به خط سرلیک تاجیکی توسط شاه منصور شاه میرزا که همگی از مترجمان موسسه فرهنگی اکو هستند، انجام شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب ساعت 13 شنبه هفته آینده (21 اسفند) در موسسه فرهنگی اکو واقع در خیابان اقدسیه (شهید موحد دانش)، کوچه ناز، پلاک 10 برگزار می‌شود.