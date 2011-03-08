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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

مازندران قطب نهم مدیریت بحران کشور شد

مازندران قطب نهم مدیریت بحران کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: این استان، قطب نهم مدیریت بحران در کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هوشنگ اکبری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد  مدیریت بحران مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مراکز علوم پزشکی گلستان، گیلان، شاهرود،  بابل و سمنان تحت پوشش ای قطب مدیریت بحران هستند و  در مواقع بروز بحران در پایتخت، مازندران نخستین استان کمک کننده به تهران باید باشد که مصوبه کشوری است.

اکبری در رابطه با مرکز مدیریت حوادث در مازندران تصریح کرد: ‌این مرکز برای جلوگیری از پراکندگی و نداشتن انسجام تشکیل شده تا از طریق این مرکز بحران مدیرت شده و به نیازمندی ها آگاهی داشته باشیم.

وی با اشاره به اختصاص یک میلیارد تومان به مرکز مدیریت حوادث بحران در مازندران در سفر اخیر دولت یادآور شد:‌  با تخصیص اعتبار به زودی ساخت مرکز جدید را آغاز می کنیم.

اکبری با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران آمادگی  کامل دارد خاطرنشان کرد:‌دانشگاه علوم پزشکی مازندران با در اختیار داشتن یکصد دستگاه آمبولانس ،64 پایگاه امداد و نجات به طور ثابت در شهرها و جاده ها و یک مرکز امداد هوایی آمادگی لازم را دارد تا مواقع نیاز به کمک های بهداشتی و درمانی ، کمک رسانی کند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رابطه با مدت زمان  رسیدن اور‍انس به محل سانحه گفت: ‌این مدت زمان در حوادث جاده ای کشور باید در 80 درصد مواقع کمتر از 15 دقیقه باشد که در مازندران 12 دقیقه است و در خصوص حوادث درون شهری هم باید در 80 درصد مواقع کمتر از هشت دقیقه باشد که در مازندران هشت دقیقه است.
 

کد مطلب 1270047

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