مازندران قطب نهم مدیریت بحران کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هوشنگ اکبری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مراکز علوم پزشکی گلستان، گیلان، شاهرود، بابل و سمنان تحت پوشش ای قطب مدیریت بحران هستند و در مواقع بروز بحران در پایتخت، مازندران نخستین استان کمک کننده به تهران باید باشد که مصوبه کشوری است.

اکبری در رابطه با مرکز مدیریت حوادث در مازندران تصریح کرد: ‌این مرکز برای جلوگیری از پراکندگی و نداشتن انسجام تشکیل شده تا از طریق این مرکز بحران مدیرت شده و به نیازمندی ها آگاهی داشته باشیم.

وی با اشاره به اختصاص یک میلیارد تومان به مرکز مدیریت حوادث بحران در مازندران در سفر اخیر دولت یادآور شد:‌ با تخصیص اعتبار به زودی ساخت مرکز جدید را آغاز می کنیم.

اکبری با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران آمادگی کامل دارد خاطرنشان کرد:‌دانشگاه علوم پزشکی مازندران با در اختیار داشتن یکصد دستگاه آمبولانس ،64 پایگاه امداد و نجات به طور ثابت در شهرها و جاده ها و یک مرکز امداد هوایی آمادگی لازم را دارد تا مواقع نیاز به کمک های بهداشتی و درمانی ، کمک رسانی کند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رابطه با مدت زمان رسیدن اور‍انس به محل سانحه گفت: ‌این مدت زمان در حوادث جاده ای کشور باید در 80 درصد مواقع کمتر از 15 دقیقه باشد که در مازندران 12 دقیقه است و در خصوص حوادث درون شهری هم باید در 80 درصد مواقع کمتر از هشت دقیقه باشد که در مازندران هشت دقیقه است.

