فرار استقلال از سایه پرسپولیس/ رویارویی پروین و پیروانی پس از 1896 روز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه آغاز می شود و روز یکشنبه هفته پیش رو به اتمام می رسد. تغییر برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم از آنجا صورت گرفت که تیم‌های فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی که بیشترین بازیکن را در اردوی تیم امید داشتند، بتوانند از وجود این بازیکنان در دیدارهای این هفته با استراحت کافی بهره ببرند تا دیگر، مربیان این تیم‌ها از خسته بودن بازیکنان خود گله مند نباشند. حال آنکه تیم‌های سپاهان، سایپا، ذوب آهن، راه آهن و پرسپولیس باید در غیاب نفرات امید خود ایستگاه بیست و ششم لیگ را پشت سر بگذارند.

با این مقدمه کوتاه اشارهای به دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر خواهیم داشت:

راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن هفته بیست و پنجم مقابل تراکتورسازی تبریز با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد تا سپاهان را در یکقدمی خود ببیند. صدرنشین پرنوسان لیگ برتر این هفته قبل از سفر به عربستان برای رویارویی با الشباب در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به تهران می آید تا با راه آهن روبه‌رو شود. صدرنشین این هفته تیمی را پیش رو دارد که روزهای آرامی را پشت سرنمی گذارد. بازیکنان راه آهن این هفته بیشتر درگیر اعتصاب و مطالبه پولشان از مدیریت باشگاه بودند تا تمرین! با این شرایط تنها انگیزه است که می تواند منجی تیم راه آهن در مصاف با صدرنشین لیگ شود. ذوب آهن در حالی به دیدار راه آهن می رود که کاپیتان خود، قاسم حدادی‌فر، شاهین خیری و محمدرضا خلعتبری را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت.

نتیجه دیدار رفت: ذوب آهن اصفهان صفر - راه آهن شهرری صفر

سایپای البرز - استقلال تهران

استقلال در دیدارهای گذشته خود مقابل سپاهان و مس با نتیجه تساوی متوقف شد و چهار امتیاز از دست داد. استقلالی‌ها که کم کم ساق شان از حضور توامان در سه جام خسته می شود، تاوان این دو تساوی را با سقوط به رده سوم جدول دادند و حالا پرسپولیس را در یکقدمی خود می بینند. آنها برای جبران مافات به دیدار سایپا می روند. از قضا سایپا هم این هفته زخم خورده از شکست هفته قبل برابر شاهین است و می خواهد جبران کند! این یعنی استقلال و سایپا با هدفی مشترک به میدان می روند.

سایپا در بازی روز پنجشنبه در حالی برابر استقلال صف آرایی خواهد کرد که در ترکیب خود کریم انصاری‌فرد را نخواهد داشت. او که در بازی با شاهین بوشهر سه اخطاره و محروم شد، همراه تیم فوتبال امید ایران به بیشکک قرقیزستان رفته، غایب بزرگ سایپا در بازی روز پنجشنبه است که غیبتش می تواند برای تیم "حاج مایلی" گران تمام شود.

نتیجه دیدار رفت: استقلال تهران 3 - سایپای البرز 2



سپاهان اصفهان - نفت تهران

تیم قلعه نویی در اوج است. پس از شروع مقتدرانه در لیگ قهرمانان آسیا، این تیم در لیگ برتر نیز به یک پیروزی باارزش مقابل شهرداری تبریز دست یافت که زردپوشان اصفهانی را به یکقدمی صدر جدول رساند. سپاهان با این شرایط عصر جمعه از نفت تهران پذیرایی خواهد کرد، همان تیمی که در نیم فصل اول لیگ یک تساوی باارزش مقابل سپاهان بدست آورد.

تیم نفت تهران که با هدایت حسین فرکی نتایج نسبتا قابل قبولی را کسب کرده با پیروزی پرگل هفته قبل برابر پیکان قزوین به اوضاع خود در جدول سروسامان بخشید. تیم نفت تهران که با داشتن 12 تساوی بیشترین تساوی را در جمع تیم‌های لیگ برتری دارد، قطعا در بازی با سپاهان نیز به دنبال حداقل امتیاز است که هم برای این تیم و هم تیم‌های بالای جدولی نتیجه ای مطلوب به شمار می آید.

نتیجه دیدار رفت: نفت تهران صفر - سپاهان اصفهان صفر

صنعت نفت آبادان - استیل آذین تهران

یکی از مهمترین اتفاقات دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر بازگشت علی پروین و غلام پیروانی به روی نیمکت تیم‌های حاضر در این عرصه است. روز جمعه پروین و استیل آذین از یکسو و غلام پیروانی و صنعت نفت آبادان از سوی دیگر مقابل هم می ایستند تا در عصر فوتبالی آبادان 90 دقیقه برای پیروزی تلاش کنند. آخرین جدال آنها زمانی بود که پروین سرمربی پرسپولیس بود و غلام پیروانی هدایت فجرسپاسی را برعهده داشت. همان بازی خاص که پرسپولیس 4 بر 2 باخت و استارت وداع همیشگی پروین از جمع سرخپوشان زده شد.

آخرین روزی که علی پروین هدایت پرسپولیس را برابر پیروانی بر عهده داشت به روز 9 دیماه سال 84 برمی گردد که طی آن دیدار تیم فجرسپاسی با نتیجه 4 بر 2 پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی شکست داد و پروین پس از این شکست اعلام کرد دیگر در پرسپولیس نخواهد ماند و از این تیم خداحافظی کرد. حالا پروین و پیروانی پس از 1896 روز دوباره با یکدیگر روبرو می شوند.

با گذشت سال‌ها از آن تاریخ بازهم پروین و پیروانی رودرروی هم می ایستند. در بازی روز جمعه استیل آذین با هدف بقا در لیگ برتر به پیروزی در خانه نفت می اندیشد، کار دشواری که تحقق آن برای تیم قعرنشین استیل آذین که تعداد بردهایش از انگشتان یکدست تجاورز نمی کند، تاحدودی دشوار به نظر می رسد.



نتیجه دیدار رفت: استیل آذین تهران 2 - صنعت نفت آبادان یک

پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز

این بازی هم یکی از دیدارهای جذاب هفته است. سرخپوشان که لیگ قهرمانان آسیا را با شکست برابر الاتحاد عربستان آغاز کردند، در لیگ برتر نتایج خوبی را بدست آورده‌اند که آخرین آن پیروزی 2 بریک مقابل پاس در همدان بود. سرخپوشان با سه پیروزی پی در پی مقابل شاهین بوشهر، فولاد خوزستان و پاس همدان به رده چهارم جدول رسیده‌اند و بدون شک روز جمعه برای تداوم پیروزی‌های خود در دیدار خانگی مقابل تیم با انگیزه شهرداری تبریز صف آرایی خواهند کرد.

پرسپولیس که همچون دیگر نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا باید با برنامه فشرده دیدارهایش کنار بیاید، روز جمعه در حالی مقابل شهرداری تبریز صف آرایی می کند که محمد نوری و علیرضا حقیقی را به علت مصدومیت در ترکیب خود نخواهد داشت.

بازی مقابل پرسپولیس برای حمید درخشان، سرمربی و علی انصاریان، مدافع تیم فوتبال شهرداری یک بازی خاص و ویژه است. این دو که سابقه سال‌ها حضور در تیم پرسپولیس را دارند روز جمعه مقابل این تیم خواهند ایستاد و بدون شک تا پای جان برای شکست تیم سابق خود تلاش خواهند کرد. شرایط شهرداری در جدول رده بندی به گونه‌ای است که شاگردان درخشان به چیزی غیر از این نمی توانند فکر کنند.

نتیجه دیدار رفت: شهرداری تبریز یک - پرسپولیس تهران یک

دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته پیش رو پیگیری می شود. در یکی از دیدارهای حساس روز سوم از هفته بیست و ششم تیم تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه خانگی خود از مس کرمان پذیرایی می کند. این دو تیم که با اختلاف امتیازی کم در میانه بالای جدول جای دارند، روز شنبه در جدالی 6 امتیازی مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

جدا از دیدار صبای قم - پاس همدان که بازی شکست خورده‌های هفته بیست و پنجم است و روز شنبه همزمان با دیدار تراکتورسازی - مس برگزار می شود، روز یکشنبه هفته آتی دو بازی برگزار می شود که در یکی از آنها تیم پیکان قزوین از فولاد خوزستان پذیرایی خواهد کرد و شاهین بوشهر هم میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 19/12/89

* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: سعیدعلی نژادیان و غلام آموزگار، داورچهارم: مهدی سیدعلی

ناظر: غلامرضا بهروان

* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: رضا سخندان و محسن فریمانی، داورچهارم: اسماعیل آمری

ناظر: اسماعیل صفیری

جمعه - 20/12/89

* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: رسول فروغی و علیرضا کناری، داورچهارم: امیرحسین فتاحی

ناظر: بهرام مهرپیما

* صنعت نفت آبادان - استیل آذین تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: بابک داوری و حسین طالقانی، داورچهارم: عبدالحسین ایازی

ناظر: نادر جعفری

* پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: سیامک بخشی

شنبه - 21/12/89

* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حمیدرضا نظری، داورچهارم: رضا اکرمی

ناظر: فرج‌اله یثربی

نتیجه دیدار رفت: مس کرمان یک - تراکتورسازی تبریز یک

* صبای قم - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و علی میرزابیگی، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: جواد تقی‌پور

نتیجه دیدار رفت: پاس همدان یک - صبای قم صفر

یکشنبه - 22/12/89

* پیکان قزوین - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: داود رفعتی و سخاوت سلیمان‌نژاد، داورچهارم: غلامرضا مستقیم

ناظر: فریدون اصفهانیان

نتیجه دیدار رفت: فولاد خوزستان 6 - پیکان قزوین صفر

* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: حیدر شکور و آرمان اسعدی، داورچهارم: رسول احمدی

ناظر: محمد ریاحی

نتیجه دیدار رفت: ملوان بندرانزلی 3 - شاهین بوشهر 2

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 49 امتیاز (25 بازی)

2- سپاهان اصفهان 46 امتیاز (24 بازی)

3- استقلال تهران 45 امتیاز (25 بازی)

4- پرسپولیس تهران 43 امتیاز (25 بازی)

5- تراکتورسازی تبریز 42 امتیاز (25 بازی)

6- مس کرمان 39 امتیاز (25 بازی)

7- فولاد خوزستان 36 امتیاز (25 بازی)

8- صبای قم 33 امتیاز - تفاضل گل 3+ (25 بازی)

9- ملوان بندرانزلی 33 امتیاز - تفاضل گل 2- (25 بازی)

10- صنعت نفت آبادان 32 امتیاز (24 بازی)

11- سایپای البرز 28 امتیاز - تفاضل گل 4- (25 بازی)

12- راه آهن 28 امتیاز - تفاضل گل 6- (25 بازی)

13- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 27 گل‌زده (25 بازی)

14- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 24 گل‌زده (25 بازی)

15- پیکان قزوین 25 امتیاز (25 بازی)

16- شهرداری تبریز 24 امتیاز (25 بازی)

17- استیل آذین تهران 23 امتیاز (25 بازی)

18- پاس همدان 21 امتیاز (25 بازی)