تشکیل جلسه کارگروه نفت به ریاست معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت میادین مشترک نفتی با کشور عراق ارائه شد و در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 17 و 18 و فازهای 15 و 16، نوسازی و بازسازی بندر صادراتی ماهشهر و طرح تامین آب پالایشگاه آبادان از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
جلسه کارگروه نفت صبح امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت میادین مشترک نفتی با کشور عراق ارائه شد و در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
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