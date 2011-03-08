جذب 600 ناظر افتخاری برای کنترل بازار در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسماعیل عطاپور ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته و با اعلام آمادگی بسیج کارمندان مبنی برهمیاری این نهاد با معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در راستای کنترل و نظارت بر بازار استان 637 بسیجی به عضویت ناظران افتخاری سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در خواهند آمد.

وی با اشاره به روند موجود بازرسی های استان نیز اظهارداشت: خوشبختانه اکنون بازار استان در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشته و به صورت روزانه در حال رصد از سوی بازرسان این سازمان و ناظران افتخاری است و با عضویت این تعداد ناظران افتخاری روند حضور در بازار تسریع می شود.

اسماعیل عطاپور تصریح کرد: ناظران اصلی بازار، مردم هستند و در این بین نیز خود اصناف آذربایجان شرقی به عنوان امین ترین اصناف کشور راه، را برای نظارت و بازرسی هموارتر کرده اند چرا که اعتماد موجود میان اصناف و بازرسان مکمل ثبات بازار استان است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان ادامه داد: طی دوره سه روزه ای که برای 637 ناظر افتخاری بسیج کارمندان برگزار خواهد شد، در مرحله نخست دوره 400 بسیجی از شهرستان تبریز در این دوره ها شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: این افراد با شرح وظایف و اهداف سازمانها و سیستم های نظارتی کشور، اصول و مبانی بازرسی، نظارت بر قیمت کالا و خدمات، اهداف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، رسیدگی به تخلفات صنفی، شرح وظایف سازمانهای صنفی و شورای اصناف کشور، بازرسی و اهمیت آن، الزامات قانونی حاکم بر بازرسی، انواع روش های بازرسی و شیوه های موثر در کشف تخلف، چگونگی تشکیل پرونده تخلف صنفی و آئین نامه های موجود آشنا خواهند شد.

به گفته اسماعیل عطاپور در مرحله دوم جذب ناظران افتخاری از بسیج کارمندان، 237 ناظراز شهرستانهای استان مورد آموزش قرار خواهند گرفت.