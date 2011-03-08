افزایش اعتبار لایحه بودجه سال 90 مجلس را نگران کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید ناصر موسوی‌ لارگانی ظهر سه شنبه با بیان اینکه افزایش اعتبار در لایحه بودجه سال 90 کل کشور نگرانی‌های بسیاری برای نمایندگان ایجاد کرده است، اظهار داشت: مجلس نگران محقق نشدن درآمد هدفمندی یارانه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه اعتبار بودجه سال آینده افزایش چشمگیری داشته است، ادامه داد: البته به نظر می‌رسد این افزایش غیرقابل تحقق باشد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتیکه حاملهای انرژی با قیمت امسال، در سال 90 فروخته شود دستیابی به 60 هزار میلیارد تومان امکان پذیر نیست.

وی گفت: در نظر گرفتن قیمت 80 دلار برای هر بشکه نفت در سال آینده منطقی نیست.

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه تحولها و خیزشهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت نفت است، ادامه داد: باید توجه داشت که همین تحولها می‌تواند عاملی شود که قیمت نفت در سال آینده کاهش یابد.

وی با بیان اینکه کارشناسان بسیاری در جلسه‌های کمیسیون حضور پیدا کردند و با دلایل محکمی خواستار کاهش قیمت نفت در لایحه بودجه سال 90 شدند، تصریح کرد: کارشناسان بر این باورند که قیمت نفت در بودجه سال آینده به بشکه‌ای 70 دلار کاهش یابد.

اختصاص 47 میلیارد تومان پروژه‌‌های عمرانی در لایحه 90

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اعتبار 47 هزار میلیارد تومانی پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه 90 تاکید کرد: اعتبار این بخش افزایش چشمگیری داشته که با توجه به تجربه‌های سال گذشته اختصاص این رقم امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه اعتبار عمرانی در سال جاری 31 هزار میلیارد بوده است، اظهار داشت: بیش از 12 هزار میلیارد آن محقق نشد، به همین علت افزایش این اعتبار غیرمنطقی به نظر می‌رسد.