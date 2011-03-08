جایگاههای سوخت کرمان در ایام نوروز فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید حامد میرحسینی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه سوخت با اشاره به نیاز مبرم هموطنان در ایام نوروز به بنزین و سوخت CNG گفت: تمامی جایگاههای عرضه بنزین ، گازوئیل و سوخت CNG در ایام نورورز فعال هستند.

میرحسینی تصریح کرد: هر مسافری که به کرمان سفر می کند با برخورد مناسب تمامی دستگاههای خدماتی می تواند مبلغی برای استان و به ویژه شهرستان کرمان در سطح کشور باشد.

این مسئول افزود: با توجه به اینکه بالغ بر 50 درصد از جاذبه های گردشگری استان به صورت متمرکز در شهرستان کرمان قرار دارد این شهرستان به عنوان پیشانی استان در بحث گردشگری است.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری کرمان با اشاره به سیل مسافران در ایام نوروز به شهرستان کرمان گفت: تمامی نهادها و دستگاههای دولتی و خدماتی درایام نوروز به صورت کشیک خدمت رسانی دارند تا هیچ مهمان نوروزی باخاطره ای بد کرمان را ترک نکند.

وی افزود: در شهرستان کرمان 28 جایگاه عرضه بنزین و 20 جایگاه سوخت گاز وجود دارد در ایام تعطیل همه جایگاهها فعال می باشد و هیچ نقصی از عرضه سوخت در این ایام پذیرفته نیست.

وی با اشاره به نقش تاکسیرانان در جلب رضایت گردشگران گفت: این قشر خدماتی می تواند تاثیر بسزایی در جذب گردشگر در سال های آینده داشته باشد که باید با برخورد هر چه مناسب تر با مسافرین مبلغ خوبی برای استان باشند.