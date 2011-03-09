میرزاباقر علیان‌نژاد مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی حوزه هنری با مروری بر فعالیت‌ یک‌ساله حوزه هنری در تدوین "روزشمار انقلاب" و "دایره‌المعارف انقلاب اسلامی" به خبرنگار مهر گفت: تاکنون یازده جلد از "روزشمار انقلاب" منتشر شده و تا پایان سال هم جلد دوازدهم برای چاپ به انتشارات سوره مهر تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: جلد دوازدهم به طور تفصیلی به شرح وقایع مرتبط با انقلاب از 27 تا 30 دی ماه سال 1357 می‌پردازد و چاپ آن تا نمایشگاه کتاب سال آینده محقق خواهد شد. حروفچینی جلد سیزدهم این مجموعه نیز که از تاریخ اول تا چهارم بهمن سال 57 را مرور می‌کند، به پایان ‌رسیده و سال آینده به دست چاپ سپرده می‌شود.

این پژوهشگر درباره مطالبی که در جلد سیزدهم "روزشمار انقلاب" مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: در این جلد اتفاق‌هایی چون استعفای جلال‌الدین تهرانی، رفتن او به فرانسه و دیدارش با حضرت امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو، آزادی زندانیان سیاسی در سراسر کشور، تشکیل کمیته استقبال از امام خمینی (ره) و فعالیت‌هایش، آماده‌سازی کشور برای بازگشت رهبر انقلاب، دیدار خبرنگاران کیهان و اطلاعات با امام، ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف، دولت بختیار و اقداماتش علیه مردم و ... مرور می‌شود.

مسئول نظارت بر "روزشمار انقلاب اسلامی" افزود: نگارش جلد چهاردهم که از 5 تا 8 بهمن ماه سال 57 را مرور می‌کند به پایان رسیده و در حال ویرایش نهایی است و این جلد هم سال آینده برای چاپ فرستاده می‌شود. جلد 15 روزشمار انقلاب هم در دست نگارش است که تا سال دیگر روند نوشتن آن به طول خواهد انجامید.

علیان‌نژاد درباره "دایره‌المعارف انقلاب اسلامی" نیز خبر داد: این دایره‌المعارف 3 جلد دارد که دو جلد آن تاکنون منتشر شده و تدوین جلد سوم آن تا پایان سال تمام خواهد شد و ویرایش نهایی آن در سال آینده خواهد بود. در این جلد بالغ بر 270 مقاله منتشر می شود.

وی در پایان عنوان کرد: پس از انتشار جلد سوم و پایانی این دایره‌المعارف برای بروزرسانی و تغییرات لازم در اطلاعات جلدهای قبلی تصمیم‌گیری خواهد شد و تجدید چاپ این مجموعه با ویرایش جدید خواهد بود. همچنین درباره "روزشمار انقلاب" می‌توان گفت که با تکمیل مجموعه در پایان برمی‌گردیم و کل آن را بازنگری و به روز می‌کنیم که این مساله هم در مطالب هم در شکل کتاب‌ها خواهد بود و شاید تعداد جلدها هم کمتر شود.