نانوغشایی کارآمد برای شیرین سازی گاز و تصفیه آب تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا باکری- از محققان این طرح تحقیقاتی با تاکید بر اینکه در تماس دهنده های غشایی، خواص غشای مورد چون تخلخل، اندازه حفرات، تخلخل سطحی و میزان پیچش حفرات غشا بر روی کارایی آن در تماس دهنده های غشایی تاثیر گذار است، افزود: همچنین غشای مورد استفاده در تماس دهنده‌ غشایی نباید در تماس با فاز مایع مرطوب شود چراکه کارایی تماس دهنده به شدت افت پیدا می کند. بنابراین بهینه سازی خواص غشا برای دستیابی به کارایی مطلوب، فرآیندی پیچیده است.

وی ادامه داد: از این رو در این پژوهش، ساخت نانوغشای مناسب برای استفاده در تماس دهنده های غشایی و کارایی آن در جدا سازی گازی را بررسی کردیم که خوشبختانه نانوغشاهای ساخته شده، کارایی بیشتری از غشاهای تجاری از خود نشان دادند.



این محقق با بیان اینکه با تغییر شرایط ساخت غشا، نانوغشای بهینه برای فرآیند جداسازی گازی تولید کردیم، اظهار داشت: برای اجرای این تحقیق مراحلی چون ساخت نانوغشای الیاف توخالی از پلیمر پلی اتر ایمید، تعیین اندازه حفرات غشاهای ساخته شده با روش عبور گاز، تعیین دانسیته غشا و فشار ورود مایع به حفرات غشاهای ساخته شده، ساخت ماژول تماس دهنده غشایی با استفاده از نانوغشاهای تهیه شده و ارزیابی نرخ جذب گاز CO2 در تماس دهنده غشایی اجرایی شد.



باکری با اشاره به دستاوردهای این طرح پژوهشی، خاطر نشان کرد: دستیابی به فناوری ساخت نانو غشاهای الیاف توخالی مورد استفاده در تماس دهنده های غشایی، طراحی تجهیزات مورد نیاز ساخت غشای مورد نظر، طراحی دستگاه‌ های تست عبور گاز و تست تماس دهنده غشایی از جمله نتایج این تحقیقات است.



وی با اشاره به کاربردهای این غشاها، اضافه کرد: از تماس دهنده های غشایی برای شیرین سازی گاز طبیعی و نم زدایی از آن، جدا سازی الفین ها از پارافین ها و جدا سازی ترکیبات الفینی از جریان گاز Purge واحد می توان استفاده کرد همچنین در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جایگزینی مناسب برای برجهای جذب و دفع هستند. در صنایع تصفیه آب و پساب نیز می توان به کار برد.