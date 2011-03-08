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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

عرضه نسخه جدید همراه بانک با قابلیت‌های انتقال وجه بانکی

عرضه نسخه جدید همراه بانک با قابلیت‌های انتقال وجه بانکی

نسخه جدید همراه بانک با قابلیتهای منحصر به فرد انتقال وجه بانکی و بین بانکی و پرداخت اقساط تسهیلات عرضه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه جدید همراه بانک با قابلیت های مختلف در شرکت خدمات انفورماتیک تهیه و به مرحله بهره‌برداری رسیده است. در این نسخه همچنین به جهت استفاده از دستگاههای تولیدکننده رمز یکبار مصرف، امنیت ارتقاء یافته و احتمال هرگونه سوء استفاده از این خدمات کاهش می یابد.

در این نسخه علاوه بر سرویس هایی چون اعلام مانده و سه گردش آخر حساب، استعلام وضعیت چک، پرداخت قبوض، خرید شارژ سیم کارت، اعلام شناسه و اعلام نرخ ارز قابلیت های نوینی همچون انتقال وجه به حساب دیگران، انتقال وجه بین بانکی، پرداخت اقساط تسهیلات، تعیین مبلغ چک، اعلام مانده کارت‌های عضو شتاب، اعلام مفقودی کارت، پرداخت قبض و خرید شارژ سیم کارت از طریق حساب بانکی طراحی و آماده ارائه به بانک ها شده است.
 
کاربران موبایل برای بهره مندی از سرویس‌های جدید نقل و انتقال مالی، می توانند پس از نصب نرم افزار جدید بر روی گوشی همراه خود به یکی از شعب بانکی مراجعه کرده و فرم درخواست استفاده از این سرویس را تکمیل کنند.
 
این سرویس به جهت حذف محدودیت زمانی و مکانی و نیز کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها بسیار کارآمد توصیف شده و با قابلیت های جدید بسیاری از کارهای روزمره بانکی را می‌تواند از هر نقطه ای و در هر زمان به انجام برساند.
 
به گزارش مهر، ماهانه به طور متوسط 7 میلیون تراکنش در سامانه شرکت خدمات انفورماتیک ثبت می‌ شود که پیش بینی شده با ارائه نسخه جدید همراه بانک به مشتریان بانک‌ها، این آمار با رشد چشمگیری مواجه شود.
کد مطلب 1270057

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