جشنواره صلح و وحدت در بندرعباس آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید محمد هادی حسام زاده حجازی عصر سه شنبه در نشست خبری این جشنواره که در استانداری هرمزگان برگزار شد، با بیان اینکه جشنواره صلح و وحدت از 18 تا 22 اسفند در استان هرمزگان برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در این جشنواره کارگروه های "قصه گویی قرآنی"، "نقاشی"، "انیمیشن"، کتاب سازی و ... ویژه کودکان و نوجوانان تشکیل خواهد شد.

حسام زاده حجاری، افزود: این جشنواره، ارزشهایی از جمله حفظ کرامت انسانی و اصول اخلاقی، رعیت حقوق کودکان، رعایت قوانین و ارزشهای اسلامی و توجه به ارزش ها، فرهنگ، مذهب و گویش و هنجارهای اجتماعی افراد جامعه دنبال می کند.

قدرتهای بزرگ به دنبال تفرقه در بین فرقه ها و مذاهب حوزه خلیج فارس هستند

وی با بیان اینکه حضور قدرتهای بزرگ در منطقه خلیج فارس و دامن زدن به اختلافات فرقه ای و مذهبی کشورهای مسلمان منطقه با بهره گیری از تهدید نرم، جنگ روانی و حمله های فرهنگی با هدف گرفتن نوجوانان، اتحاد کشورهای منطقه خلیج فارس دستخوش ناامنی قرار داده است، گفت: این جشنواره به منظور مقابله با این تهدیدها برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره صلح و وحدت درباره اهداف برگزاری این جشنواره گفت: همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب اسلامی در استانهای جنوب و جنوب غربف تعامل میان کودکان و نوجوانان در استانهای جنوب و کشورهای منطقه، مناسبات فرهنگی میان کشورهای حوزه خلیج فارس و معرفی ایران به عنوان یک کشور صلح طلب از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی در ادامه این بخش از سخنان خود یادآور شد: افزودن سطح دانش و آگاهی کودکان و نوجوانان در زمینه شناسایی اشتراکات میان اقوام و مذاهب اسلامی در حوزه ملی و کشورهای خلیج فارس و آشنایی آنان با فضاهایی چون صلح، دوستی و وحدت و انسجام اسلامی در مقابل تهدید نرم و تهاجم فرهنگی دشمناان از دیر اهداف برگزاری جشنواره صلح و وحدت است.

حجازی با یادآوری اینکه این جشنواره در دو سطح ملی و بین المللی {کشورهای حوزه خلیج فارس} برگزار خواهد شد، عنوان کرد: سطح ملی این جشنواره از 18 اسفند در استان هرمزگان آغاز می شود که تا 22 اسفند در این استان ادامه داشته و پس از آن اواخر فروردین سال 90 در استان خوزستان ادامه پیدا می کند و سطح بین المللی آن نیز اردیبهت 90 در کشورهای کویت، فطر، امارات متحده عربی و عمان برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره صلح و وحدت در ادامه به برنامه های این جشنواره در سطح ملی و در استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: برنامه های این جشنواره در استان هرمزگان از 18 اسفند طی برگزاری مراسم افتتاحیه در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان آغاز خواهد شد و تا 22 اسفند نیز ادامه پیدا می کند.

وی یادآور شد: پس از برگزاری مراسم افتتاحیه طی روزهای برگزاری جشنواره، کودکان و نوجوانان حاضر در جشنواره کارگروه هایی را با موضوعات مختلف تشکیل خواهند داد تا در قالب این کارگروه ها به اجرای برنامه های مختلف با موضوع صلح و وحدت بپردازند.

حجازی در ادامه این بخش از سخنان خود عنوان کرد: در طول برگزاری جشنواره صلح و وحدت در استان هرمزگان، کارگروه های قصص قرآنی، نقاشی، قصه گویی، نمایش، انیمیشن، کتاب سازی و ... با حضور کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به برگزاری مراسم "پرواز بادبادکها" اشاره کرد و گفت: این برنامه نیز با حضور کودکان و نوجوانان برگزار می شود که کودکان با به پرواز در آوردن بادبادکهای خود تصویری از صلح و وحدت را به نمایش خواهند گذاشت.

حجازی ادامه داد: جشنواره صلح و وحدت در استان هرمزگان یکشنبه 22 اسفند، با برگزاری مراسم اختتامیه ای با حضور مسئولان استان هرمزگان به پاین می رسد و کودکان و نوجوانان اماده شرکت در مرحله بعدی جشنواره در استان خوزستان و سطح بین المللی آن می شوند.

وی درباره اجرای بخش بین الملل این جشنواره که اردیبهشت 90 خواهد بود، گفت: اجرای بخش بین الملل جشنواره با حرکت کاروان صلح "کشتی صلح" آغاز می شود که حرکت این کاروان از استان حوزستان با حضور تعدادی از کودکان و نوجوانان "برگزیدگان اجراهای قبلی" آغاز می شود و این کشتی در هر کشور سه شب و چهار روز اقامت خواهد داشت.

دبیر جشنواره صلح و وحدت در این بخش از سخنان خود، یادآور شد: در هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس براساس هماهنگیهای انجام شده با رایزنان فرهنگی ایران، تعدادی از کودکان و نوجوانان ایرانی مقیم و تعدادی از کودکان و نوجوانان شیعه و سنی حضور پیدا خواهند کرد.

وی در ادامه این نشست به اعلام برنامه های بخش بین الملل جشنواره که همزمان در اردیبهشت 90 برگزار خواهد شد، گفت: ارائه تابلو فرش دستباف، بافت گلیم از سوی هنرمندان با حمایت سازمان میراث فرهنگی ـ صنایع دستی و گردشگری و اهدا آن به روسای کشورهای حوزه خلیچ فارس و کشورهای شرکت کننده در جشنواره و هم چنین نصب تندیس صلح در کشور قطر از جمله برنامه های بخش بین الملل است.