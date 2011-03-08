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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۷

خدمات زیربنایی و رفاهی در مجتمع های مسکن مهر کرمانشاه باید ایجاد شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری کرمانشاه درجلسه شورای مسکن استان بر ایجاد خدمات زیربنایی، رفاهی، آموزشی و همچنین توجه به درختکاری در سایت ها و مجتمع های مسکن مهر استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کرامت نرگس نژاد در این جلسه اظهار داشت: در کنار تلاش برای ساخت و سازهای مسکن مهر باید به ایجاد خدمات رفاهی و زیربنایی در این مجتمع ها اقدام کرد.

وی همچنین با اشاره به تلاش های صورت گرفته در استان برای اجرای طرح مسکن مهر گفت:خوشبختانه اجرای این طرح در استان با روند خوب و مثبتی در حال انجام است، لذا این تلاش ها و جدیت ها همچنان باید تا اجرای نهایی طرح ها ادامه داشته باشد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در ادامه با لبیان اینکه تا پایان سال آینده تمام روستاهای استان باید دارای طرح هادی شوند،گفت: در حال حاضر حدود هزارو500روستای استان طرح هادی ندارند که تا پایان سال آینده باید با یک کارانقلابی طرح هادی این روستاها تهیه شود.

در این جلسه طرح های مسکن مهر در شهرستان ها و پروژه های شهر کرمانشاه نیز به دقت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 1270059

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