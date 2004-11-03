اگرنظر هاشمي تغيير كند ما هم در تصميمات خود اين تغيير را لحاظ مي كنيم // رييس جمهورمنتخب در كابينه آينده از چهار معاون سياسي، فرهنگي اجتماعي ، بين المللي و حقوقي اقتصادي زن استفاده كند

مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب در گفتگو با خبرنگار سياسي مهردر خصوص استراتژي جامعه زينب درباره انتخابات رياست جمهوري گفت : استراتژي ما در درجه اول اين است كه فرد بايد داراي ويژگي هاي مشخص و بالا براي رياست جمهوري و همچنين تيم كارآمدي باشد كه بتواند در اين شرايط كشو را اداره كند .

وي افزود : كانديداي مطرح شده بايد برنامه ها اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و بين المللي خود را با نگاه به برنامه چشم انداز بيست ساله كشور براي كليه بخش ها و اقشار مختلف تهيه و اعلام كند به گونه اي كه ضمن فراهم كردن زمينه دستيابي به هدف پاياني اين برنامه كه ايراني توسعه يافته است ، راه هاي عملي و راهكاري اجرايي رسيدن به هدف را ارائه كند و انتخابات در فضاي سالم بر گزار شود .

بهروزي گفت : دولت آينده و تركيب دولت در راس توانمندي هاي همه جانبه باشد و قدرت مديريت كارآمد را مخصوصا در شرايط بحراني داشته باشد و شايسته ترين برنامه و سياستگذاري ها و تصميم گيري ها را انجام دهد .

دبير كل جامعه زينب در خصوص كانديداي جامعه زينب با تاكيد بر صحبت هاي سخنگوي جببه پيروان خط امام و رهبري گفت : چهار نفري كه مطرح شد پس از بررسي اين چهارنفر، دو نفر را پس از بررسي هاي كامل انتخاب و به نظر سنجي مي گذاريم و هركدام كه بيشتر مقبوليت بيشتر جامعه را به دنبال داشته باشد به عنوان كانديداي نهايي معرفي خواهيم كرد .

بهروزي درخصوص اجماع تشكل هاي اصول گراي غير جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت :تمامي تشكلهاي اصول گرا خارج از جبهه نيز بر همين اعتقاد هستند و انشاء الله با يك وحدت رويه و نظر انتخابات را به پايان برسانيم .

وي در خصوص هاشمي رفسنجاني گفت : هاشمي رفسنجاني اعلام كرد كه فرض را بر اين بگذاريد كه من نخواهم آمد ممكن است نظروي تغيير كند و اگر تغيير كند ما هم در تصميمات خود لحاظ مي كنيم .

بهروزي گفت:يكي از نظريات ما براي دولت آينده اين است كه از زنان در كابينه استفاده شود، زنان به خوبي از عهده كارهاي كلان اجرايي برمي آيند و خطر سوء استفاده از پست و مقام از ناحيه زنان كمتر است و زنان ثابت كردند كه در مسئوليت پذيري و سالم داري امور اگر از مردادن دقيقتر و كارآمد تر نباشند كمتر نيستند .

دبير كل جامعه زينب افزود:سپردن مسئوليت هاي كليدي و مديريت كلان به زنان در فرهنگ جامعه تاثير به سزايي دارد و عملا ذهنيت هاي غلط و ناروا درباره زنان را اصلاح مي كند .

وي تاكيد كرد:با قرار گرفتن زنان در محيط هاي اطلاع يابي و تصميم گيري نقش آفريني و داراي تاثير خواهند بود و از توانايي هاي علمي ، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بهره دهي فراواني نصيب جامعه مي كنند .

بهروزي گفت:زنان لايق و كارآمد كه شايستگي وزير شدن را دارند نبايد از احراز پست وزارت محروم باشند وجامعه نبايد از خدمت مخلصانه آنها بي بهره باشد .