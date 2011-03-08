به گزارش خبرگزاری مهر، در نمابر ارسالی آمده است:

1_ تمامی نمایشنامه‌های شرکت‌کننده می‌بایست نوشته دانشجو باشد و تا به حال به اجرا در نیامده باشد.

2_ نمایشنامه‌هایی که به عنوان پایان‌نامه‌ تحصیلی ادبیات نمایشی ارائه شده باشند، نیز پذیرفته خواهد شد.

3_ متون چاپ شده دانشجویی مشروط به این‌که اجرا نشده باشند، امکان حضور خواهند داشت.

4_ متقاضیان می‌بایست نسخه‌ دیجیتال نمایشنامه خود را در محیط word به همراه یک نسخه کاغذی آن به تئاتر مولوی تحویل دهند.

5_ متقاضیان می‌بایست فرم اطلاعات شخصی و هنری خود را که مولوی در اختیار ایشان می‌گذارد تکمیل کرده و ارائه دهند.



نحوه برگزاری: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را از تاریخ 15 فروردین‌ماه تا 15 اردیبهشت‌ماه 1390 به مرکز تئاتر مولوی ارائه دهند. این مهلت تمدید نخواهد شد. جلسات خوانش نمایشنامه‌ها از خرداد‌ماه آینده آغاز خواهد شد.



پس از بررسی، آثار شایسته شرکت در نمایشنامه‌خوانی معرفی و در نوبت ارائه گذاشته خواهد شد. نمایشنامه‌خوانی به صورت هفتگی و بنا به فراخور با ارائه‌ دو نمایشنامه برگزار خواهد شد.



نویسنده می‌تواند خود به تنهایی نمایشنامه‌اش را بخواند و یا آن را به صورت نمایشنامه‌خوانی گروهی ارائه دهد. نمایشنامه‌های خوانده شده در هر خوانش با حضور شنوندگان و کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.



نمایشنامه‌های ارائه‌شده در این نمایشنامه‌خوانی در بانک نمایشنامه تئاتر مولوی با حفظ حقوق مادی و معنوی برای پدید‌آورنده اثر نگهداری خواهد شد تا در صورت وجود متقاضی اجرا با هماهنگی تئاتر "مولوی" با نویسنده در اختیار هنرمندان قرار گیرد.



تئاتر "مولوی" جهت ارتقای سطح کیفی نمایشنامه‌های ارائه‌شده امکان استفاده از مشاوران هنری و درونمایه‌ای را فراهم خواهد ساخت.