اخبار کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگارمهر در کرمانشاه، رقابتهای شمشیربازی بانوان(جام وحدت)با معرفی نفرات برتر در سه اسلحه فلوره،اپه و سابر در کرمانشاه برگزار شد.

در رقابتهای سه اسلحه،در رشته فلوره،مینا قهرمانی نژاد،حدیث نقشینه و آمنه بساطی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته اپه،خانم ها کیمیا گلچیین،پرستو حسینی و مهسا عینی موفق به کسب عناوین برتر شدند و بالاخره در سابر نیز زهرا بهرامی منش،منا چهره احمدوندی و طیبه امیری در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.

در این رقابتها بیش از 40 بانوی شمشیرباز حضور داشتند.این رقابتها به میزبانی هیئت شمشیربازی کرمانشاه برگزار شد.

باشگاه فرهنگ،قهرمان لیگ تکواندو نونهالان استان کرمانشاه شد

هفته ی پایانی از دور برگشت رقابتهای لیگ نونهالان استان در مجموعه ورزشی مام خمینی ( ره ) برگزار شد.

در پایان این رقابتها باشگاه،در رده بندی تیمی، فرهنگی ورزشی فرهنگ با 33 امتیاز مقام اول را بدست آورد و تیمهای شهید طاهری و هیات اسلام آباد غرب به ترتیب با 27 و 23 امتیاز در مکانهای بعدی قرار گرفتند.

در رقابتهای تیمی هفته پایانی نیزنتایج بدست آمده بشرح ذیل می باشد :

باشگاه فرهنگ 6 - باشگاه شهید طاهری کرمانشاه 4؛هیئت قصر شیرین صفر – هیات اسلام آباد غرب 9

باشگاه شهید طاهری 8 – هیات سرپلذهاب صفر؛ باشگاه فرهنگ 9 – هیئت قصر شیرین صفر؛باشگاه زاگرس صفر – هیئت جوانرود 5؛ هیئت اسلام آباد غرب 9 – باشگاه زاگرس صفر و هیئت جوانرود 5 – هیات سرپلذهاب صفر.

در پایان رقابتها از سوی کمیته برگزاری مسابقات،برترینهای این دوره از مسابقات بشرح ذیل معرفی گردیدند : فنی ترین بازیکن : آقای مهدی رحیمی از باشگاه فرهنگ ، پر امتیاز ترین تیم : باشگاه فرهنگ ، تیم اخلاق : هیات تکواندو جوانرود و برترین داور ها : آقایان اردشیر سلیمی و محسن امیری

کرمانشاه نایب قهرمان رقابتهای تکواندو علمی-کاربردی کشور شد

تیم تهران عنوان نخست رقابتهای تکواندو دانشگاه‌ های علمی - کاربردی سراسر کشور را که در زنجان برگزار شد، از آن خود کرد.

مسابقات تکواندو دانشگاه‌های علمی - کاربردی سراسر کشور با نایب قهرمانی کرمانشاه به پایان رسید.

در این دوره از رقابتها و در نتایج تیمی، تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد، کرمانشاه عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و خراسان رضوی هم به کسب مقام سومی بسنده کرد، کاپ اخلاق این دوره از رقابت‌ها نیز به زنجان رسید.

در نتایج انفرادی این مسابقات که در هشت وزن به انجام رسید، در وزن دوم ،حسین کارگری از کرمانشاه به نشان نقره دست یافت در وزن سوم نیز عبدالله حمیدی از خراسان رضوی به همراه حامد جلیلیان از کرمانشاه بر سکوی مشترک سوم ایستادند.

در وزن چهارم نیز مهرداد سلیمی از کرمانشاه حائز رتبه‌های سوم شدند. در وزن پنجم این مسابقات کیانوش خانی از کرمانشاه اول شد و در وزن ششم مجید خاوند از کرمانشاه، به مقام دوم دست یافت.

در وزن هفتم، منصور علیمرادی از کرمانشاه در کنار حسینعلی قربانعلی ‌پور از قزوین عنوان سوم مشترکی را کسب کردند .