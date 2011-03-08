آغاز پذیره نویسی بیستمین بانک خصوصی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرام بنیار امروز سه شنبه در یک نشست خبری با اعلام اینکه پذیره نویسی بانک آریا (شرکت سهامی عام در شرف تاسیس) از روز شنبه هفته آینده در شعب منتخب بانک ملت و فرابورس ایران آغاز می شود، گفت: 90 میلیارد تومان از پذیره نویسی بانک آریا از طریق شعب منتخب بانک ملت و 10 میلیارد آن از سوی فرابورس انجام می شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین اظهار داشت: تمرکز بیستمین بانک خصوصی ایران، بانکداری اختصاصی و بازرگانی خواهد بود تا بتواند در ابتدای فعالیت خود دسترسی به بازاری در حدود 3 هزار میلیارد تومان داشته باشد.

آرام بنیار با بیان اینکه بانک آریا متولی انتشار اوراق تجاری خواهد بود، اظهار داشت: این اوراق برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و تجار و در دوره های کوتاه مدت 6 ماهه تا 1 سال منتشر می شود.

وی خاطر نشان کرد: بازار اوراق تجاری در آمریکا در حدود 12 تریلیون دلار و 1.5 برابر اوراق مشارکت طرح های تولیدی است که می تواند در فرابورس یا بورس عرضه شود.

مدیرعامل تامین سرمایه امین گفت: بانک آریا به پشتوانه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می تواند متولی انتشار اوراق تجاری باشد. پذیره نویسی بانک آریا با سرمایه 200 میلیارد تومان از روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد که موسسان آن 50 درصد سرمایه این بانک را تقبل کرده اند.

آرام با بیان اینکه دوره پذیره نویسی بانک آریا 15 روز خواهد بود، افزود: حداقل سود 17 درصدی برای سال اول پیش بینی شده است اما این نرخ پس از اعلام بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم نظام مالی ایران در آینده تحت تاثیر تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران قرار خواهد گرفت به نحوی که مدیران نقش بسزایی در موفقیت بانک ها ایفا خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین اظهار داشت: پالایشگاه نفت تهران برای تکمیل بسته تامین مالی خود، 50 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد و در صورت مجوز سازمان بورس هفته آینده در فرابورس عرضه می شود.