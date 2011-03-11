به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "عادلها" به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین ثقفی اردیبهشت 90 آغاز میشود. طبق برنامهریزی قرار است اواخر فروردین پیشتولید فیلم آغاز شود.
"عادلها" دومین تجربه امیرحسین ثقفی در زمینه کارگردانی سینما است که در راستای ساخته قبلی او "مرگ کسب و کار من است" قرار ندارد و برخلاف فیلم اول او از فضایی اجتماعی و شهری برخوردار است. علیاکبر ثقفی تهیهکنندگی این فیلم سینمایی را برعهده دارد.
"مرگ کسب و کار من است" اولین ساخته امیرحسین ثقفی با بازی پژمان بازغی، کامران تفتی و امیر آقایی در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر تقدیر شد و تابستان 90 قرار است اکران شود.
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