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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

قیام مردم لیبی/

بمباران منازل در راس لانوف/ ایجاد میدان مین در اطراف زادگاه قذافی

بمباران منازل در راس لانوف/ ایجاد میدان مین در اطراف زادگاه قذافی

بمباران منازل در "راس لانوف" و ایجاد میادین مین کاری شده در اطراف زادگاه دیکتاتور لیبی از آخرین تحولات این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، جنگنده های مزدوران معمر القذافی امروز نیز حملات هوایی خود را از سر گرفتند.

این جنگنده ها در چندین نوبت پایگاه های انقلابیون و حتی منازل را در شهر "راس لانوف" بمباران کردند. شهر "الزاویه" نیز هم اکنون تحت محاصره مزدوران قذافی است و در این شهر درگیری ها از سر گرفته شده است.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد که عوامل قذافی درصدد ایجاد میدان های مین در اطراف شهر "سرت" زادگاه دیکتاتور لیبی هستند تا از این طریق مانع از نفوذ انقلابیون به این منطقه شوند.

از شهرک "بن جواد" نیز خبر می رسد که انقلابیون موفق شده اند یک فروند هواپیمای گردان های قذافی را منهدم کنند.

عوامل قذافی همچنین هتل محل اقامت خبرنگاران در بنغازی را با بمب هدف قرار دادند.

کد مطلب 1270070

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