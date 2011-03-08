تصویر 10 کاریکاتور؛ از ننگ قذافی تا لشکر کشی نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

بودن یا نبودن دیکتاتور!

روزنامه الحیات امروز به جدال معمر قذافی برای بقا در قدرت اشاره دارد که به هیچ وجه در نظر ندارد کناره گیری کند.

ناخدای نابلد!

روزنامه الاتحاد امارات امروز حرکت دیکتاتورهای جهان عرب را بر خلاف موج خواسته های مردم دانسته که در نهایت به سقوط آنان منجر می شود.

روز جهانی زن و ننگ قذافی!

روزنامه المستقبل لبنان با اشاره به امروز که روز جهانی زن نام گرفته است، دیکتاتور جنایتکار لیبی را مایه ننگ جهان در این روز دانسته است.

دخالت نفتی!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به تمایلات نفتی غرب به ویژه آمریکا در خاورمیانه اشاره دارد که کشتار مردم را فراموش کرده و تنها در فکر حفظ این منافع است.

لیبی در خون!

روزنامه الوطن قطر به جنایات بیشمار معمر قذافی در لیبی اشاره دارد که بتدریج مرگ خود وی را نیز رقم خواهد زد.

سرفه دیکتاتور

روزنامه العرب الیوم اردن نیز امروز به کشتار شدید مردم توسط قذافی اشاره دارد که سرفه های وی نیز حاوی بمب کرده است!

خواسته های ملت لیبی

روزنامه السفیر امروز به خواسته های برآورده نشده ملت لیبی توسط قذافی اشاره دارد که شامل عزت و سربلندی و روحیه ملی می شود.

لشکرکشی نفتی!

روزنامه الدستور اردن امروز لشکرکشی احتمالی آمریکا به لیبی را مورد توجه قرار داده که تنها برای سیطره بر منابع هنگفت نفتی این کشور صورت می پذیرد.

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