به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده امروز سه شنبه 17 اسفند در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین دوره تربیت مربی روزنامه نگاری، راهاندازی سامانه جامع اطلاعاتی روزنامهنگاران را گامی به سوی استاندارد سازی حرفه خبرنگاری خواند.
وی با اشاره به ظرفیتهای این سامانه که روز گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در جمع مدیران مسئول روزنامهها رونمایی شد، گفت: یکی از اولویت های ما توسعه پوشش بیمهای روزنامهنگاران و تامین امنیت شغلی و حرفهای آنهاست که این سامانه میتواند با ارائه اطلاعات دقیق از فعالان رسانهای به تامین مطالبات آنها کمک کند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین یادآور شد: آموزشهای حرفهای خبرنگاران، اعزام آنها به سفرهای آموزشی و همچنین اجرای آییننامه کار حرفهای روزنامهنگاران همه به دسترسی آمار و اطلاعاتی دقیق از این صنف بستگی دارد که به کمک این سامانه محقق خواهد شد.
محمدزاده مهمترین هدف از راهاندازی این سامانه تحت وب را هویتبخشی به حرفه خبرنگاری و تامین استقلال و امنیت شغلی خبرنگاران برشمرد و تاکید کرد: خبرنگاری حرفهای تخصصی است که ورود به آن همانند سایر فنون و مهارتها نیازمند پیشنیازهای عملی و تجربی گوناگون است و باید به گونهای برنامهریزی شود که بدون رعایت این پیش نیازها عنوان خبرنگار به اشخاص اعطا نشود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این سامانه تعریف جامع و مانع خبرنگاری که در آیین نامه کار حرفهای پیش بینی شده است مصداق یابی و عملیاتی شود.
وی که در مراسم افتتاحیه نخستین دوره تربیت مربی روزنامه نگاری که با عنوان "سواد رسانه ای – بصیرت انقلابی" و در حضور جمعی از روزنامهنگاران سخن میگفت، تاکید کرد: تربیت مربی روزنامهنگاری نشانه توسعه آموزش دراین حوزه و از ضرورت های ارتقاء کیفی مطبوعات است.
محمدزاده همچنین بر اهمیت سواد رسانهای مخاطبان مطبوعات در کنار دانش حرفهای روزنامهنگاران تاکید کرد و افزود: افزایش سواد رسانهای مخاطب بر عمق و غنای کیفی مطبوعات اثر مستقیم خواهد داشت چرا که مطالبات آنها را از مطبوعات به درستی شکل داده و به سمت شاخصها و استانداردهای کیفی رسانه سوق خواهد داد.
معاون مطبوعاتی ارشاد با اشاره به ضرورت آموزش و ترویج سواد رسانهای در مقاطع اولیه تحصیلی و در کتابهای درسی گفت: سواد رسانهای باید در کتابهای درسی مدارس گنجانده شود تا مخاطبان مطبوعات با شناخت کافی به سراغ مطبوعات بروند و به ارتباط دو سویه و فعال با رسانه های جمعی بیندیشند.
محمدزاده همچنین گفت: اصحاب رسانه باید سواد رسانهای را در اوج و مردم به طور عمومی فرا بگیرند تا هم از مبدا و هم از مقصد پیام، شاهد ارزیابی صحیح آن و ارتقاء هرم رسانهای کشور باشیم.
وی با بیان اینکه سواد رسانهای جایگاه مخاطب را از دریافت کننده صرف به تحلیگر پیام ارتقاء میدهد، تاکید کرد: در شرایطی که نظام سلطه جهانی با ایجاد انحصار خبری و در دست داشتن نبض بسیاری از رسانههای جهان در صدد مهندسی افکار عمومی مطابق با سیاستهای استعماری خویش است، مردم باید سواد رسانهای داشته باشند تا اهداف این گونه رسانهها را از تحلیل پیام آنها تشخیص دهند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به روش های نظام سلطه برای تحقق اهداف استعماری خود افزود: نظام سلطه با سه ضلع رسانه، ثروت و سرمایه و لابی صهیونیزم در تامین اهداف سلطه جویانه خود میکوشد و تلاش دارد تا با استفاده از این ابزارها حقیقت را پنهان کند.
محمد زاده با بیان اینکه رسانههای نظام سلطه از سواد رسانهای مردم هراسانند، گفت: رسانههای سلطهگر رمز بقای خود را در تولید جهل و تحریف واقعیت میبینند و بدیهی است با ارتقای سواد رسانهای مردم، مهندسی افکار عمومی برای آنها دشوار میشود همانگونه که هم اکنون این اتفاقات به وقوع پیوسته و رسانههای نظام سلطه با وجود برخورداری از امکانات و ابزارهای پیشرفته در حوزه اعتماد سازی و همراه سازی افکار عمومی به بن بست رسیدهاند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد خالی بودن این گونه رسانهها از روح تعالی، حق جویی و حق گویی دلیل این اتفاقات دانست و با اشاره به نقش ویژه رسانه های کشور در شرایط کنونی جهان، افزود: امروز گفتمان انقلاب اسلامی در سراسر جهان فراگیر شده و سیاستهای رسانهای آمریکا و صهیونیستها در قبال آن شکست خورده است به طوری که با همه سناریوهای تبلیغاتی خود نتوانستهاند مانع انتقال پیام جمهوری اسلامی به ملتهای آزاده جهان شوند.
وی اظهار امیدواری کرد با توسعه آموزشهای روزنامه نگاری و در کنار آن انتقال سطح سواد رسانهای مخاطبان، رسانههای داخلی به جایگاهی متناسب با شان ملت بزرگ ایران دست پیدا کنند و بتوانند بازتاب جهانی پیام انقلاب اسلامی ایران را به زیباترین شکل تحقق بخشند.
محمدزاده در پایان اظهار امیدواری کرد دورههای تربیت روزنامهنگاری با حضور روزنامهنگاران استانهای سراسر کشور استمرار پیدا کند و این آغاز راهی برای گشودن چشم اندازهای جدید در توسعه کیفی مطبوعات کشور باشد.
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