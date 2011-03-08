دولت و مجلس مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته منابع طبیعی، امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی احداث بزرگترین بوستان شهری کشور در محل سابق پادگان قلعه مرغی در جنوب تهران، رسماً آغاز شد.

در این مراسم که جمعی از اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و فرماندهان نظامی حضور داشتند، رهبر انقلاب اسلامی ابتدا دو اصله نهال را غرس کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس در جمع مسئولان بخشهای مختلف منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سخنانی ضمن اظهار خرسندی از توجه بیش از پیش مسئولان به مسائل مربوط به سالم سازی محیط زیست و گسترش فضای سبز تأکید کردند: حفاظت از محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و فراهم کردن فضایی سالم و با طراوت برای زندگی از اساسی ترین وظایف است که مسئولان باید آن را در اولویت کاری خود قرار دهند.

ایشان لازمه زندگی شیرین را وجود محیط زیستی سالم در کنار پیشرفتهای علمی، صنعتی، اقتصادی و شهرسازی دانستند و خاطرنشان کردند: منابع طبیعی از ثروتهای ملی است که مربوط به ملتها و نسلهای مختلف در طول تاریخ است بنابراین باید در خصوص حفظ منابع طبیعی و جنگل ها اهتمام جدی تری شود.

رهبر انقلاب اسلامی با توصیه مؤکد به دولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامه ریزیها، از طرح باغ شهرها اظهار نگرانی جدی کردند و افزودند: این موضوع که اخیراً مطرح شده است، زمینه را برای ورود افراد سوءاستفاده کننده و تخریب جنگل ها و منابع طبیعی فراهم خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین بر لزوم نظارت جدی برای جلوگیری از گسترش شهر تهران تأکید کردند و افزودند: باید با جدیت تمام در مقابل متعرضان به زمین های دامنه جنوبی البرز و اطراف تهران ایستاد و از منافع ملی پاسداری کرد.

ایشان اقدامات خدماتی و رفاهی انجام شده در تهران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را غیرقابل مقایسه با قبل از انقلاب خواندند و تأکید کردند: با همه اقدامات انجام گرفته، همچنان تهران از کمبود فضاهای تنفسی رنج می برد و باید طرحهای گسترش فضای سبز بویژه در مناطق جنوبی تهران در دستور کار مسئولان شهری باشد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانستند و خواستار همکاری بیش از پیش مسئولان شهری با قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواری شدند.

حضرت آیت الله خامنه ای، مسئله آبخیزداری را نیز مهم برشمردند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را با جدیت و با نظارت قوی دنبال کند.

ایشان با تأکید بر اهمیت بالای مسائل فرهنگی، فرهنگ را روح زندگی دانستند و خاطرنشان کردند: در مسائل فرهنگی شهرها باید جهت گیری، دینی و الهی باشد تا زندگی و جامعه مورد نظر اسلام تحقق یابد.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان اظهار امیدواری کردند بوستانی که قرار است در محل سابق پادگان قلعه مرغی احداث شود، در همان زمان وعده داده شده و در سوم خرداد سال 90 تحویل مردم جنوب تهران شود.

در این مراسم، قالیباف شهردار تهران ضمن اشاره به نحوه احداث بزرگترین بوستان شهری کشور در محل سابق پادگان قلعه مرغی در مدت سه ماه، گزارشی از فعالیتها و اقدامات شهرداری تهران در بخشهای، فرهنگی و هنری، اجتماعی و اوقات فراغت، حمل و نقل و مترو، جمع آوری آبهای سطحی، حمل و تفکیک زباله ها، گسترش فضای سبز و بوستانها، شفافیت مالی شهرداری و مکانیزه شدن امور مربوط به شهرسازی ارائه کرد.

اولویت به مناطق جنوب تهران، ساخت و تعمیر مساجد، ساخت و تجهیز 275 کتابخانه عمومی، ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، احداث 350 خانه سلامت در 380 محله تهران، احداث بیش از پانصد زمین چمن و پنجاه و یک استخر، احداث 250 کیلومتر بزرگراه و بیش از هشتاد پل بزرگ، احداث 55 کیلومتر تونل مترو و چهل ایستگاه فعال با حمایت دولت و مجلس، گسترش فضاهای تنفسی تهران بویژه احداث بوستان بزرگ در رودخانه کن، و گسترش بوستان نهج البلاغه و اداره شهر تهران از ابتدای سال 90 براساس طرح جامع و تفصیلی از جمله نکاتی بودند که شهردار تهران در گزارش خود به آنها اشاره کرد.

خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی نیز در سخنانی با اشاره به متوسط بارندگی و شرایط خشک و نیمه خشک کشور، استفاده بهینه از آب، احیای پوشش جنگلی و مرتعی، گسترش طرحهای آبخیزداری و سامانه های نوین آبیاری تحت فشار از جمله کارهای اساسی دولت برای حفاظت از منابع طبیعی برشمرد.

وی با اشاره به انجام عملیات بیابان زدایی در پنج و نیم میلیون هکتار از اراضی کشور، گفت: تهیه نقشه سیمای آبخیزهای کشور، تهیه نقشه سیمای پوشش گیاهی، و تهیه نقشه عناصر خاک های کشور سه اقدام مهم وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر بوده است.