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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

در دیدار مشاور امنیت ملی هند؛

صالحی: مقامات ایران و هند روابط و دیدارها را بیشتر کنند

صالحی: مقامات ایران و هند روابط و دیدارها را بیشتر کنند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هند را کشوری مهم و دارای جایگاه ویژه در منطقه و جهان دانست و افزود : مقامات رسمی و سیاستمداران دو کشور باید روابط و دیدارها را بیشتر و گسترده تر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،شیوشانکار منون مشاور امنیت ملی هند امروز سه شنبه با دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی  بین دو ملت و دو کشور ، هند را کشوری مهم و دارای جایگاه ویژه در منطقه و جهان دانست و افزود : مقامات رسمی و سیاستمداران دو کشور باید روابط و دیدارها را بیشتر و گسترده تر کند.

وزیر امور خارجه با اشاره به ظرفیتهای فراوان دو کشور اظهار داشت: ایران کشوری دارای منـابع انـرژی و هند نیـز دارای فناوری پیشرفته است که دو کشور می توانند همکاریهای بسیار خوبی در زمینه های اقتصادی، تجاری ، فناوری و سایر زمینه ها با یکدیگر داشته باشند و ما آماده هرگونه همکاری هستیم.

مشاور امنیت ملی هند نیز ضمن تشکر ، روابط دو کشور را در سطح ظرفیتهای طرفین ندانست و افزود: هر یک از دو کشور ضمن داشتن ظرفیتهای بسیار قادر به ایجاد زمینه های جدید همکاری هستند که باید ضمن توسعه روابط دوجانبه بسترهای لازم را ایجاد کنیم.

شیوشانکار منون افزود: ما منافع مشترک بسیاری داریم و می توانیم در این زمینه همکاریهای خود را داشته باشیم و آماده توسعه همکاریها هستیم و سعی می کنیم مستقلا روابط خود را با ایران ادامه دهیم .
 

کد مطلب 1270085

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