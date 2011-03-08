صالحی: مقامات ایران و هند روابط و دیدارها را بیشتر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ،شیوشانکار منون مشاور امنیت ملی هند امروز سه شنبه با دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین دو ملت و دو کشور ، هند را کشوری مهم و دارای جایگاه ویژه در منطقه و جهان دانست و افزود : مقامات رسمی و سیاستمداران دو کشور باید روابط و دیدارها را بیشتر و گسترده تر کند.



وزیر امور خارجه با اشاره به ظرفیتهای فراوان دو کشور اظهار داشت: ایران کشوری دارای منـابع انـرژی و هند نیـز دارای فناوری پیشرفته است که دو کشور می توانند همکاریهای بسیار خوبی در زمینه های اقتصادی، تجاری ، فناوری و سایر زمینه ها با یکدیگر داشته باشند و ما آماده هرگونه همکاری هستیم.



مشاور امنیت ملی هند نیز ضمن تشکر ، روابط دو کشور را در سطح ظرفیتهای طرفین ندانست و افزود: هر یک از دو کشور ضمن داشتن ظرفیتهای بسیار قادر به ایجاد زمینه های جدید همکاری هستند که باید ضمن توسعه روابط دوجانبه بسترهای لازم را ایجاد کنیم.



شیوشانکار منون افزود: ما منافع مشترک بسیاری داریم و می توانیم در این زمینه همکاریهای خود را داشته باشیم و آماده توسعه همکاریها هستیم و سعی می کنیم مستقلا روابط خود را با ایران ادامه دهیم .

