منازعات جاری در دنیای معاصر ریشه در ظلم و بی عدالتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا ، در مراسم افتتاحیه این سمینار سفیر کشورمان با اشاره به اهمیت موضوع صلح وعدالت به عنوان آرمان مقدس جوامع بشری گفت : پیامبران با تکیه بر معارف و حقائق الهی و اخلاق متعالی انسانی و با برخورداری از زبان گویای عقل و منطق در راه تحقق صلح وآرامش، جهت فراهم ساختن محیطی امن وسالم برای دعوت انسانها به توحید و نشر معارف الهی و دعوت آنان به سعادت دنیا و آخرت ، کوشیدند.

محمود فرازنده همچنین عدالت را مفهومی کلیدی و محوری درهمه ادیان و گرایشات فلسفی برشمرد وبا تشریح نسبت وکارکرد های صلح وعدالت به ریشه های جنگ وبی عدالتی پرداخت .



وی خاطرنشان ساخت :هیچ صلحی بدون عدالت ممکن نیست و صلح بدون عدالت نیز به معنی قربانی کردن تمام فضائل اخلاقی می باشد.

فرازنده با اشاره به رخدادهای خونین و بی عدالتی های جاری در قرن بیستم و همچنین رفتارهای ظالمانه و غیر عادلانه غرب علیه ایران، عراق ،افغانستان، فلسطین و قیام مردم در سرزمین های عربی افزود : عامل بسیاری از چالشها و منازعات جاری در دنیای معاصر ریشه در ظلم و بی عدالتی داشته است .



سفیر کشورمان اضاف کرد : اسلام در عین اعتقاد به صلح به معنای پرهیز از جنگ از دشمن متجاوز نیز رویگردان نشده و بدان مشروعیت نبخشیده است .



سپس رئیس سازمان محمدیه دومین سازمان بزرگ اسلامی اندونزی برپایی این سمینار را حاصل نگاه مشترک مذاهب اسلامی به موضوع صلح وعدالت دانست و افزود : صلح وعدالت دوموضوع اساسی وحائز اهمیت در اسلام بشمارمی آید چرا که اسلام برپایه عدالت و برای تحقق صلح بنا شده است .

دین شمس الدین با اشاره به برخی آیات قرآنی عدل را صفت خداوند و ریشه و اساس یک جامعه سالم توحیدی خواند و خاطر نشان ساخت : اصل عدالت نه تنها در مناسبات سیاسی واجتماعی که در حوزه های فرهنگی ،اقتصادی و اخلاقی نیز ساری و جاری است و ریشه بسیاری از چالشها و منازعات بین المللی از فقدان رعایت اصل عدالت در مناسبات درونی وبیرونی جوامع ناشی می شود.

وی همچنین ریشه ظهور افراطی گری اسلامی و جریانهای تند فکری در داخل جهان اسلام را برخاسته از ناعدالتی در نظام بین الملل و فساد اخلاقی، سیاسی واقتصادی درداخل کشورهای اسلامی دانست و بر ضرورت تقویت وگسترش هم اندیشی متفکران مسلمان در تبیین وتشریح نگاه اسلام به مباحث حیاتی جامعه معاصر بویژه موضوع صلح وعدالت تاکید کرد.

رئیس مجلس مشورتی خلق بالاترین نهاد قانونی اندونزی که نظارت براجرای قوانین وصلاحیت مقامات و همچنین تدوین برخی قوانین را بر عهده دارد نیز در مراسم افتتاحیه با اشاره به تحولات بین المللی و رخدادهای جاری در کشورهای اسلامی،پرداختن به موضوع صلح وعدالت را حائز اهمیت و قابل توجه خواند.

توفیق کیماس تاکید اسلام برایجاد رفتارهای اخلاقی وبرادرانه میان مسلمانان وآغاز گفتگو وارتباط با یکدیگر را ناشی از اهمیت کارکردی صلح در ایجاد جامعه ای سالم و برخورداراز عدالت و اصول وارزشهای انسانی خواند.



وی ضمن تاکید بر پیوند گسست ناپذیر صلح وعدالت اظهار داشت: بدون برپایی یک نظام عادلانه درمناسبات میان انسانها صلح پایدار شکل نخواهد گرفت همانطور که بدون صلح که مبنای تعامل وتعاون انسانها با یکدیگر بشمار می رود رفاه عمومی بر پایه عدالت محقق نمی گردد.

رئیس مجمع مشورتی خلق اندونزی ضمن اشاره به برخی چالشهای بین المللی و منازعات موجود در کشورهای اسلامی نخستین گام برای بیرون رفتن از این بحرانها را رفع ظلم و بی عدالتی در نظام بین الملل و نفی استعمار دانست .

وی تاکید کرد امنیت بین المللی زمانی محقق خواهد گشت که همه انسانها بطور مساوی از حق بهره گیری از صلح وعدالت برخوردار گردند.

رئیس مجلس مناطق اندونزی دیگر سخنران این سمینار، اسلام را نه تنها مجموعه قوانین و دستورالعمل های مذهبی بلکه یک نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی کامل ، پویا ومتحول دانست که قدرت و توان پاسخگویی به نیاز بشر در همه عرصه ها و زمانها را دارد.

دکتر ایرمن عثمان با اشاره به حادثه 11 سپتامبر و رشد اسلام هراسی در جوامع غربی اظهار داشت : حادثه 11 سپتامبر که فرصت وبهانه برای مقابله با اسلام را به بهانه مبارزه با تروریسم فراهم آورد ریشه در ناعدالتی بین المللی و شکاف فزاینده و نامتوازن میان کشورهای فقیر و غنی دارد.

رئیس مجلس مناطق اندونزی با استناد به آمارهای موجود در ناعدالتی موجود دراستفاده کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از منابع طبیعی و ظرفیت های اقتصادی وهمچنین سیاستها و رفتارهای دوگانه کشورهای قدرتمند در حق استفاده از این منابع ، گفت : قطعا ریشه بسیاری از افراطی گری های و اقدامات تروریستی در جهان را می بایستی در ساختار ناعادلانه موجود در نظام بین الملل جستجو کرد.

وی درادامه افزود: تا زمانی که اقدام اساسی در جهت اصلاح این وضعیت صورت نگیرد جامعه بین الملل همچنان شاهد بحرانها و رخدادهای ناخوشایند در جهان خواهد بود.

رئیس مجلس مناطق اندونزی در بخش دیگر از سخنانش خاطر نشان ساخت دولت و ملت اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی و بر اساس باورهای دینی همواره خود را نسبت به اصل مربوط به برقراری و توسعه صلح وعدالت در جهان متعهد می دیده و کوشیده است تا علیرغم تنوع گسترده قومی و مذهبی سیاست مدارا و سازگاری فرهنگی را پیشه کند.

دکترعمر شهاب عضو هیئت رئیسه مجلس العلمای اندونزی، دیگر سخنران این سمینار با استناد به تفسیر المیزان وتفسیر طبری به تشریح مفهوم صلح وعدالت در قرآن پرداخت .

این عالم بزرگ اندونزیایی مبنای رفتار فرد مسلمان با دیگران حتی با حیوانات و دشمنان را در چارچوب عدالت و سلم دانست و خاطر نشان ساخت: اصل عدالت هم در مناسبات فردی و هم مناسبات اجتماعی مورد تاکید اسلام می باشد بگونه ای که در نکاح مجدد اسلام آن را منوط به رعایت اصل عدالت بین همسران کرده و درقرآن کریم عدالت واحسان درکنار یکدیگر متعلق امر الهی قرارگرفته است .



در ادامه جلسات سمینار اسلام صلح وعدالت بین الملل ، دکتر عبدالله طوحا مشاور پارلمانی رئیس جمهور، دکتر امتیاز یوسف استاد دانشگاه ورئیس مرکز گفتگوی ادیان ، خانم امینه رسول وزیر سابق ورزش و رئیس مرکز اسلام ودموکراسی از فیلیپین ، دکتر ازمردی عذراء از اندیشمندان برجسته اندونزیایی و رئیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا ، دکتر ریزال سوکما استاد دانشگاه ومعاون رئیس سازمان محمدیه هریک پیرامون موضوع صلح و عدالت جهانی به ارائه مقاله و سخنرانی پرداختند.



برپایی نمایشگاه فرهنگی،هنری با موضوع ایران واسلام و اجرای برنامه نشید خوانی توسط یکی از گروههای برجسته مولودی خوانی اندونزی از دیگر برنامه های اجرا شده در این سمینار بود.