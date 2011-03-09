معافیتهای سربازی در سال آینده هم اجرا می شود

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرا شدن تمامی معافیتها در سال 90 گفت: تمام مقرراتی که در سال جاری در خصوص خدمت سربازی وجود دارد در سال آینده نیز اجرایی می شود.
وی ادامه داد: طرح معافیت سه برادری نیز در سال آینده اجرا می شود و مشمولان می توانند بر اساس مقررات و معافیتهای موجود برای آینده خود تصمیم بگیرند.
مشاور معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در زمان گذشته زنان نیز به خدمت سربازی اعزام می شدند برهمین اساس اگر مشمولی علاوه بر برادران خواهری داشته که به سربازی اعزام شده می تواند از معافیت سه برادری استفاده کند.
وی افزود: همچنین در سال آینده معافیتهای نخبگان و استعدادهای برتر به ازای انجام پروژه های تحقیقاتی نیز اجرا می شود.
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