حضور مجامع بین المللی در بزرگترین رویداد معماری و مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گلابچی رئیس دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه و سومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار با بیان این مطلب اظهار داشت: دانشکده معماری دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه سال آینده میزبان این دو کنفرانس است که در واقع بزرگ ترین رویداد معماری و مهندسی کشور در یک دوره 4 ساله به حساب می آید.

گلابچی با بیان اینکه این دو کنفرانس معماری و سازه و سازه های فضا کار به ترتیب در روزهای 25،26،27 و 28 اردیبهشت برگزار می شود، افزود: شعار کنفرانسها حرکت به سوی آینده با رویکرد خلاقیت و نوآوری است و دلیل این نامگذاری این است که هدف ایجاد یک حرکت در معماری و مهندسی کشور با نگاه به آینده است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف این کنفرانسها، شناساندن ارزشهای معماری ایرانی و قدمت پرشکوه آن در حوزه معماری است به حضور موثر نهادهای بین المللی در این کنفرانس ها اشاره کرد و گفت: انجمن بین المللی پوسته وسازه های فضاکار اسپانیا، موسسه فناوری های پوسته و سازه های پاشامی آلمان و نشریه بین المللی سازه های فضاکار انگلستان به همراه اساتید برجسته وتراز اول جهانی معماری و مهندسی از 12 کشور جهان در این دو کنفرانس شرکت می کنند.

استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران اعتقاد دارد با توجه به سابقه درخشان در هنر و معماری جهان اما از کیفیت فضای معماری و الگوهایی که در معماری استفاده می شود،رضایت نداریم.

گلابچی خاطرنشان کرد: اگرچه تغییر در فناوری های ساخت از اولویت ها است اما هنوز باتکنولوژی های گذشته ساختمان ساخته می شود و از آن جا که سالانه به 1.5 میلیون واحد مسکونی نیازمندیم و از طرف دیگر تهدید زلزله نیز جدی است لذا این ها در حوزه معماری و مهندسی به ما تکلیف می کند تا برای آن ها پاسخ قاطعی داشته باشیم.

رئیس دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه و سومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار در اد امه با اشاره به مسکن مهر و هدفمند شدن یارانه ها تصرح کرد: از آن جا که قانون هدفمند کردن یارانه ها تأثیر مهمی بر حوزه معماری دارد نیاز است تا نگاهی دوباره به معماری و بهینه کردن مصرف انرژی در ساختمان داشته باشیم.

عضو شورای قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران با بیان این که صنعتی سازی ساختمان و هویت بخشی به معماری همگام هستند،افزود:هویت معماری و فرهنگ معماری برای هر ایرانی باید با توجه به اقلیم ومعیشت او حفظ شود.

در ادامه این نشست محمد مهدی محمودی دبیر شورای راهبردی دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه و سومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار با اشاره دستاوردهای نخستین کنفرانس معماری و سازه، گفت: در طول 4 سال گذشته رشته های متعدد معماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ایجاد شده و آیین نامه ها و مقررات جدید در حوزه ساخت وساز به تصویب رسیده علاوه بر این که در بخش خصوصی نیز مشاوران و پیمانکارانی جایگزین مشاوران و پیمانکاران خارجی شده اند.

محمودی با تصریح این که فناوریهای نوین چیزی از ارزش های معماری ایرانی کم نمی کند، ادامه داد: امروز نه تنها دانشگاه های ایران آخرین دستاوردهای جدید معماری را تدریس می کنند بلکه فعالان بخش خصوصی از جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به عنوان متولی اصلی ساخت ورزشگاه ها به تلفیق معماری و سازه با بهره گیری از سازه های فضا کار برای ساخت اماکن ورزشی در کشور پرداخته اند.

دبیر شورای راهبردی کنفرانسها با اشاره به زمان ثبت نام اظهار داشت: داوطلبانی که تا 15 فروردین 1390 اقدام به ثبت نام کنند از تخفیف تا40 درصد بهره مند خواهند شد علاوه بر این که مرحله دوم ثبت نام تا تاریخ 15 اردیبهشت 90 ادامه دارد.

وی ادامه داد: تاکنون 38 دانشگاه،3 انستیتوی تحقیقاتی،3 قطب و انجمن علمی-تخصصی و 19 سازمان دولتی و غیر دولتی برای حضور در کنفرانس اعلام آمادگی کرده اند.

محمودی اضافه کرد:همزمان با برگزاری این کنفرانسها 4 مسابقه تخصصی،21 کارگاه آموزشی و همچنین نمایشگاه تخصصی دست اندرکاران صنعت معماری و سازه در محل پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برپا می شود.

محمودی اضافه کرد: تعداد 150 مقاله برای دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه و 40 مقاله برای سومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار پذیرفته شده است.

وی درباره تلاقی دو کنفرانس معماری و سازه و سازه های فضاکار خاطر نشان کرد: دلیل برگزاری همزمان این دو کنفرانس این است تا تمام متخصصان و متولیان معماری بتوانند در فرصت به دست آمده از همه مباحث مطرح در کنفرانس ها استفاده کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران با بیان اینکه قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران برگزار کننده کنفرانسها است، گفت: قطب علمی فناوری معماری ، عنوانی است که از سوی شورای قطبهای کشور اطلاق شده و نمادی از فعالیتهای علمی و تخصصی است.