آیه دهم سوره حجرات بر گلیم جشنواره صلح نگاشته می شود

سیدمحمدهادی حسام زاده حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، از بافت گلیمی مزین به یکی از آیات قرآن خبر داد و افزود: بافت این گلیم از نخستین دوره اجرای جشنواره در منطقه خلیج فارس شروع می شود و پس از اتمام به نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این همایش اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به این که گلیم از صنایع دستی تزیینی ـ کاربردی ایران به شمار می آید، گفت: 30 نوع گلیم در کشورمان شناسایی می شود که بر این اساس می توان گلیمهای ایرانی را به سه دسته گلیم های ساده یا دو رو تخت، گلیمهای یک رو یا سوماک و گلیمهای خاص، تقسیم کرد. بر این اساس درصدد برآمدیم تا در جشنواره صلح و وحدت یکی از صنایع دستی اصیل کشورمان را به عنوان هدیه طراحی و تهیه کنیم.

دبیر جشنواره بین المللی صلح و وحدت با بیان اینکه آیه دهم سوره حجرات، بر ضرورت وحدت و انسجام جامعه اسلامی تاکید دارد، ادامه داد: یکی از نکاتی که در این آیه مورد تاکید قرار گرفته این است که خدای بزرگ همه مومنان را به عنوان برادران یکدیگر معرفی کرده است.

وی اظهار داشت: خداوند در این آیه به صراحت می فرمایند که علاوه بر ضرورت وحدت و همبستگی مومنان، باید درصدد تبیین حق اخوت میان آنها برآمد که این موضوع مستلزم وجوب همیاری و مواسات برای هر یک از آنان در برابر دیگری است.

این برنامه پس از آموزش کوتاهی که طی یک کارگاه و درباره بافت گلیم در جشنواره ملی و بین المللی از سوی کارشناسان به شرکت کنندگان کودک و نوجوان ارائه می شود، آغاز خواهد شد.

به گفته حسام زاده حجازی، در این برنامه هر یک از شرکت کنندگان با زدن یک گره در بافت گلیم مشارکت می کنند که پس از بافت، یک تخته از آن به روسای فرهنگی یکی از چهار کشور کویت، امارات متحده عربی، عمان و قطر اهدا خواهد شد و یک تخته از آن نیز در ایران نگهداری می شود.

وی بیان داشت: طرح این گلیم به آیه 10 سوره مبارکه حجرات و نشان جشنواره صلح و وحدت و پرچم ایران و کشورهای شرکت کننده مزین است که با نظارت عرفانی، کارشناس ارشد صنایع دستی و طراحی شهرام مریخی، در این جشنواره طراحی شده است.

دبیر جشنواره بین المللی صلح و وحدت خاطرنشان کرد: این گلیم در قطع 100 در 150 سانتی متر که به عنوان کادر طلایی در جهان شناخته می شود بافته خواهد شد. این گلیم از پشم مرینوس درجه یک و با رنگ های گیاهی رنگرزی تهیه شده است.