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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۷

به دعوت آسه آن /

وزرای دفاع تایلند و کامبوج بر سر مسائل مرزی مذاکره می‌کنند

وزرای دفاع تایلند و کامبوج بر سر مسائل مرزی مذاکره می‌کنند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سخنگوی وزارت خارجه کامبوج امروز سه شنبه از دعوت اتحادیه آسه آن از وزرای دفاع تایلند و کامبوج برای برگزاری نشستی بر سر مسائل مرزی دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شین هوا، "کوی کیونگ" گفت: "مارتی ناتالگاوا" وزیر خارجه اندونزی با ارسال نامه ای از کامبوج برای حضور در این نشست دعوت کرد که با استقبال "هور نامهونگ" وزیر خارجه کامبوج روبرو شد.

کیونگ گفت: وزیر امور خارجه کامبوج در پاسخ به این دعوت طی نامه ای از وزیر امورخارجه اندونزی به عنوان دبیرکل آسه آن خواست این نشست حتما با حضور وی و دیگر نمایندگان این اتحادیه برگزار شده و در پایان وزرای خارجه دو کشور نتیجه نشست را به او گزارش کنند.

این نشست مشترک قرار است در تاریخ بیست و چهار مارچ مطابق با چهارم فروردین در شهر بوگور واقع در اندونزی برگزار شود.

حملات توپخانه ای نیروهای تایلند و کامبوج طی ماه گذشته در منطقه مرزی دو کشور در نزدیکی معبد پریا ویهر که منجر به کشته شدن حداقل 10 نفر شد، سازمان ملل و آسه آن را مجبور به دخالت در مناقشات مرزی دو کشور کرد که نهایتا با توافق طرفین بر سر اعلام آتش بس موقت این منطقه در ماه اخیر روزهای آرام تری را پشت سر گذاشته است.

کد مطلب 1270102

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