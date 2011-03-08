15 میلیون دلار صادرات در استان زنجان صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید هاشم سیداحمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: آمار میزان صادرات صورت گرفته از گمرک زنجان در 6 ماهه دوم امسال نشان میدهد که در مهر ماه، 8 میلیون دلار صادرات، آبانماه 10 میلیون دلار، آذرماه 12 میلیون دلار، دیماه 15 میلیون دلار، بهمنماه 21 میلیون و 500 هزار دلار و در 15 روز اسفند ماه، این رقم بیش از 15 میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمارهای موجود در زمینه صادرات استان در 6 ماهه دوم امسال شاهد افزایش خوبی در زمینه صادرات از طریق گمرک زنجان هستیم که این امر میتواند برای استان مطلوب باشد.
سید احمدی افزود: این میزان صادراتی که در مدت یاد شده از طریق گمرک زنجان صورت گرفته است، در سالهای گذشته در گمرک زنجان وجود نداشته و میتوان گفت این میزان صادرات، یک رکورد جدید در مقدار صادرات صورت گرفته از طریق گمرک زنجان بوده است.
مدیر گمرک استان زنجان افزود: میزان صادراتی که از طریق گمرک انجام شده شامل عمده کالاهای صادراتی استان است که توانستهایم آن را جذب کنیم.
سید احندی افزود: البته یکی از واحدهای عمده صادراتی استان بهدلیل مشکلاتی که داشت نتوانست از طریق این گمرک صادرات داشته باشد و کالاهای خود را از طریق یکی از گمرکهای همجوار انجام داد که در صورت صادرات محصولات این گروه از طریق گمرک زنجان این میزان نیز افزایش خواهد یافت.
سید احمدی با بیان اینکه هم اکنون یک سری از صادرات استانهای همجوار از طریق گمرک زنجان صورت میگیرد افزود: علیرغم اینکه در سال های گذشته صادرات محصولات مختلف زنجان از گمرک سایر استانها صورت میگرفت، اما هم اکنون با تمهیداتی که در این زمینه اندیشیده شده است، بیشتر کالاهای استان از طریق گمرک زنجان صادر شده و حتی یک سری از کالاهای استانهای دیگر نیز با راهکارهایی که در گمرک زنجان اندیشیده شد، از طریق این گمرک صادر میشود.
وی افزود: در حال حاضر عملیات بارگیری و پلمپ برخی کالاها در گمرک زنجان صورت میگیرد و این کالاها بلافاصله بعد از پلمپ و بارگیری، به فرودگاه امام خمینی (ره) حمل میشود، تا به صورت هوایی از طریق این فرودگاه صادر شود.
سید احمدی افزود: یکی از مشکلاتی که در زمینه صادرات کالا در استان وجود دارد نبود ساز و کارهای مناسب برای حمل و نقل ریلی است که ضروری است در راستای افزایش و تسهیل میزان صادرات صورت گرفته در استان، در این زمینه تدابیر جدیتری نسبت به گذشته اتخاذ شود.
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